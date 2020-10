Nokia vyhrála kontrakt NASA a postaví na Měsíci LTE síť pro jeho první obyvatele

Smělý program NASA Artemis, který má během několika příštích let dostat Američany zpět na povrch Měsíce, pokračuje i přes nejistou budoucnost financování kvůli pandemii koronaviru, která nejvíce zasáhla právě USA.

NASA před pár dny zveřejnila několik partnerů ze soukromého sektorů, kteří mají vyvinout nejnutnější technologie pro výstavbu trvalé měsíční základny. Ta by se měla stát výchozím bodem pro pozdější cesty k Marsu.

Termín je přitom šibeniční. Američané by se alespoň v nějaké formě měli vrátit na Měsíc už v roce 2024.

V seznamu figurují známá jména jako třeba společnost SpaceX, která se společně s ostatními bude zabývat dopravou, neméně zajímavý je ale i pohled na firmy, které mají řešit problémy budoucí mise na měsíčním povrchu. Tedy zdroje energie, skladování materiálu atp.

Nokia postaví mobilní síť

14 milionů dolarů zde připadlo americké pobočce finské Nokie, která má za tyto drobné vyvinout, a teď se posaďte, měsíční LTE/4G. Firma by měla na Měsíci skutečně postavit podobný komunikační systém, který známe ze Země. Snad jen s tím rozdílem, že by měl mít větší dosah a měl by být maximálně robustní oproti kosmickému záření. To by neměl být problém, konečných uživatelů totiž bude jen pár. Žádná plná Letná.



Úkol pro Nokii od NASA

Později s více detaily přispěchala přímo Nokia, která potvrdila, že se bude jednat v podstatě o klasickou terestriální síť složenou z BTS stanic a poslouží pro komunikaci přímo na měsíčním povrchu mezi posádkami na různých místech.

O komunikaci mezi Zemí a Měsícem se pak přirozeně postará datová páteř na jiné technologii. V každém případě, nelze než doufat, že první astronauty po přistání nebude trápit FUP a dostanou vhodný mobilní balíček.

