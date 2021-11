Noctua začala prodávat nízkoprofilové chladiče pro procesory Intel Core 12. generace

Nová generace desktopových procesorů Intel Core 12. generace (Alder Lake-S) už je v prodeji zatím jen v rámci tří modelů, avšak Noctua už připravila speciální nízkoprofilové chladiče, které jsou nutností například do velmi malých skříní.

Chladiče Noctua NH-L9i-17xx a varianty chromax.black (černý chladič i ventilátor) mají na výšku pouze 3,7 cm, takže se bez větších problémů vejdou i do těch nejmenších počítačových skříní třeba pro stavbu HTPC. Konstrukce je kompaktní i do stran, takže nezasahuje do oblasti operačních pamětí nebo napájecích obvodů, což je někdy problém. V balení je pak ventilátor NF-A9x14 o velikosti 92 mm.

Systém uchycení SecuFirm2 umožňuje snadnou instalaci a chladič je kompatibilní kromě nového socketu LGA1700 také se sockety LGA1200, LGA115x, LGA2011, LGA2066 a AMD AM4, AM3, AM2, FM1, A FM2.

Za příplatek lze dokoupit i vzduchový pěnový tunel NA-FD1, který usnadňuje přísun studeného vzduchu z venku skříně přímo do chladiče procesoru, což dle měření Noctua zajistí až o 5 stupňů Celsia nižší teploty. Právě spotřeba a teploty jsou u nových procesorů od Intelu problém a na dostatečný přísun chladného vzduchu je tak nutné brát velký zřetel.

Cena za chladič v klasické barvě je přibližně 1 300 korun a tunel vyjde na asi 370 korun.