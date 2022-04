Noctua nestíhá. Bílé ventilátory i nové chladiče odsouvá až na příští rok

Společnost Noctua je známá hlavně svými velmi tichými hnědými ventilátory, nedávno se ale po mnoha letech pustila i do černé barvy a dokonce oznámila příchod bílých ventilátorů na konec letošního roku. Dle aktualizované roadmapy ale letošek nestihne.

Bílé ventilátory Chromax nakonec dorazí až v prvním čtvrtletí roku 2023 a stejně byla posunuta i nová generace legendárního procesorového vzduchového chladiče NH-D15. Zpoždění se přitom moc nehodí do plánovaného uvedení procesorů od AMD, které by měly dorazit právě do konce letošního roku.

Řada uživatelů tak bude muset vsadit na současnou generaci chladiče NH-D15 nebo jiné řešení. Od nové generace tohoto chladiče se počítá s využítím technologií, které Noctua použila i pro obří pasivní chladič Noctua NH-P1.

O čtvrtletí se posouvají i původní plány na další produkty – hub pro 8 ventilátorů, nová generace chladičů pro procesory Intel Xeon, nová generace většího 140mm ventilátoru, tenký 60mm ventilátor nebo třeba 24V ventilátor o velikosti 40 mm. Noctua oznámila, že důvodem posunutí je prodloužení výzkumu a doladění výroby.