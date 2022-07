Nizozemské školy omezí používání Chromu a zakážou vyhledávač Googlu. Bojí se zneužití dat

Prohlížeč Chrome a operační systém ChromeOS se v Nizozemsku dostaly do hledáčku úřadů. Tamní ministerstvo školství nařídilo dočasně omezit používání těchto produktů ve školách kvůli obavám, že data o studentech končí v rukách inzerentů třetích stran, což by bylo v rozporu s GDPR. Diskutovalo se dokonce o plošném zákazu.

Omezení používání některých produktů Googlu bude v nizozemských školách platit minimálně do srpna 2023, kdy ministerstvo školství vyhodnotí, jak postupovat dál. Vzdělávací instituce do té doby mohou Chrome a ChromeOS využívat jen pokud budou souhlasit se nastavenými pravidly.

Mezi ty patří mimo jiné vypnutí služeb jako je automatický překlad stránek nebo kontrola pravopisu. Zároveň geografická lokace pro ukládání dat na Google Cloudu musí být nastavena na Evropu a uživatelé nesmí mít možnost toto nastavení změnit.

Také školy musí vypnout personalizaci reklam, embedování videí z YouTube může proběhnout jen skrze mód s vylepšeným soukromím, a to největší nakonec – používání vyhledávače Googlu je zcela zapovězeno.

Není jisté, kde data studentů končí

Důvodem je, že ministerstvo školství má obavy, že Google skrze tyto nástroje shromažďuje data o školácích, která pak předává velkým inzertním společnostem. Ty s nimi mohou nakládat i jinak než ve prospěch vzdělávání.

Ministerstvo přiznává, že neví, jak přesně Google s daty pracuje a kde je ukládá, nevylučuje ale, že je to v rozporu s evropským Obecním nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). Resort dokonce poslal nizozemskému parlamentu dopis, kde shrnuje veškeré neznámé, které ohledně využívání služeb Googlu má.

V dopisu je mimo jiné zmíněno, že s Googlem, Microsoftem a Zoomem na toto téma proběhla diskuze a vyhledávací gigant ujistil, že budoucí verze jeho produktů budou více transparentní a více v souladu s pravidly pro evropský kyberprostor. Týká se to právě Chromu a ChromeOS, oba softwary by nové verze měly dostat příští rok. I proto ministerstvo školství zatím omezení nastavilo do roku 2023.

Chromebooky jsou synonymem pro školství

Nizozemsko není první evropskou zemí, která vyjádřila tyto obavy. Dánský úřad pro ochranu osobních dat jen před pár týdny nařídil zákaz používání Chromebooků a balíčku služeb Google Workspace v jednom z dánských krajů, rovněž kvůli obavám z přenosu dat do třetích zemí.

Chromebooky a obecně ChromeOS jsou přitom propagovány jako vhodné pro použití ve školství. Chrome je pak ve školách už dlouho standardem, a to i v těch českých.

Zdroj: Bleepingcomputer