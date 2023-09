Nintendo Switch 2 bude mnohonásobně výkonnější. Použije tenhle čip od Nvidie

Nintendo prý v srpnu na Gamescomu za zavřenými dveřmi ukazovalo nástupce Switche. Údajně měl dost výkonu na to, aby rozjel demo Matrix Awakens vytvořené v Unreal Enginu 5. A aby těch spekulací nebylo málo, důvěryhodný leaker kopite7kimi tvrdí, že už zná použitý čip v nadcházející konzoli. Půjde o upravenou verzi Nvidie Jetson Orin.

Vede k tomu i jiná stopa. Kopite7kimi uvádí, že kódové označení nového SoC je T239. Takové zatím Nvidia neuvedla, Orin pojmenovala jako T234. Avšak na firemním GitHub již zmínka o T239 přibyla.

Současný Switch má na dnešní poměry slaboučký hardware. Je to holt sedm let stará konzole a i v době vydání neměla to nej. Původní revize používala čip Tegra X1 vyrobený 20nm procesem se čtyřmi procesorovými jádry A57, čtyřmi A53, grafikou Maxwell a 4 GB sdílené paměti. Pro Switch v2 a verze Lite a OLED pak vznikla upravená Tegra X1+ na efektivnějším 16nm procesu a s odstraněnými procesorovými jádry A53, která se v původní revizi stejně nepoužívala.

Switch (2017) Switch (2019) ? Switch 2 ? Switch 2 SoC Tegra X1 Tegra X1+ Orin Orin Nano CPU 4× Cortex-A57 + 4× Cortex-A53 4× Cortex-A57 12× Cortex-A78 6× Cortex-A78 GPU Maxwell (256 CUDA jader) Maxwell (256 CUDA jader) Ampere (2048 CUDA jader) Ampere (1024 CUDA jader) RAM 4GB LPDDR4 (1600 MHz) 4GB LPDDR4 (1600 MHz) LPDDR5 LPDDR5 výroba TSMC 20nm TSMC 16nm Samsung 8nm Samsung 8nm

Potenciální Switch 2 či Super Switch by ale mohl získat o šest generací novější CPU a o tři generace pokročilejší GPU. Orin obsahuje 12 jader Cortex-A78, grafiku architektury Ampere (jako GeForce RTX 3000) a podporu rychlejších pamětí LPDDR5. To vše vyrobené 8nm litografií od Samsungu. Mluvíme tedy o několikanásobném zvýšení výkonu na všech frontách.

Není však pravděpodobné, že by Nintendo použilo takové monstrum. První Switch používal čip o velikosti 118 mm², plnotučný Orin je čtyřikrát větší. Teoreticky může vzniknout jeho die shrink na lepším výrobním procesu, ale to by se zase prodražilo. A Nintendo jde vždy primárně po ceně a energetických úsporách.

Proto se jako jistější zdá, že by se jako základ použil menší Orin Nano. Má jen šest procesorových jader (polovina velkého Orinu) a 1024 CUDA jader (také polovina Orinu) a počítá se u něj s až 8 GB LPDDR5. Nvidia tento čip dimenzuje na TDP 7–15 W, což je přesně vhodné pro účely handheldu. Existuje však ještě úspornější 5–10W verze, ale ta má o polovinu menší GPU (512 CUDA jader) a hlavně jen 4 GB paměti. To už by bylo pro Nintendo málo.

Pokud se tyto spekulace potvrdí, Switch by mohl podporovat technologii DLSS 2 i ray tracing. Ta první ale bude užitečnější, protože umožní z hardwaru vymáčknout vyšší snímkovou frekvenci, případně také hezčí obraz na připojeném televizoru.

PS: Nvidia v minulosti dodávala GPU pro první Xbox a PlayStation 3. Microsoft ani Sony už ale na spolupráci nenavázaly a od té doby odebírají GPU od ATI/AMD. Nintendo tak bude první, kdo se na Nvidii obrátí dvakrát. Switch 2 by měl přijít v roce 2024.

