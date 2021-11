Niantic odmítá dystopickou vizi metaverse. Autoři Pokémonu Go zpřístupní svou technologii AR

V době své největší kauzy se Facebook přejmenoval na Metu a představil svou vizi pro budoucnost. Aktuálně platí za pravděpodobně nejhlasitějšího propagátora konceptu metaverse, ačkoli Microsoft už také zareagoval. Tyto firmy chtějí vytvořit trvalé digitální světy pro život, zábavu, práci, komerci aj.

Proti této vizi se však vymezuje Niantic, který v kostce tvrdí, že nechce zažít dystopickou budoucnost, jako ji známe z některých děl žánru sci-fi. Svět nemá být zničen, respektive se nemá stát tak špatným místem k žití, že lidé raději budou unikat do světů virtuálních.

Firma chce raději budovat metaverse v reálném světě, aby se lidé fyzicky dále nevzdalovali (a hýbali se). Takhle svou vizi aspoň popisuje. Konkrétně to znamená, že se bude opírat nikoli o virtuální, ale rozšířenou realitu, již dnes vnímáme primárně pomocí mobilů, časem však zřejmě více rovněž pomocí chytrých brýlí.

Není to překvapivý krok od firmy, která vyrostla právě na rozšířené realitě. Vytvořila pro ni několik úspěšných her, přičemž nejzvučnější a nejvýdělečnější značku představuje Pokémon Go. Za prvních pět let své existence vytahal z kapek hráčů a hráček po celém světě nejméně pět miliard dolarů.

Klíčové aspekty Lightshipu a podpora rozšířené reality

Začátkem týdne Niantic oznámil spuštění platformy Lightship. Jedná se de facto o soubor vývojářských nástrojů a API, které může kdokoli použít pro tvorbu aplikací využívajících rozšířenou realitu. K dispozici jsou na webu lightship.dev. Jedná se o technologie, za nichž stojí mj. zmíněný Pokémon Go.

Cena Lightship je aktuálně bezplatný s jedním omezením – multiplayer nesmí překročit 50 tisíc aktivních uživatelek a uživatelů měsíčně. Po překročení hranice už platit budete.

Časem se Lightship promění na robustnější vývojářskou platformu, o tomto plánu ale zatím víc nevíme. Za nejdůležitější vlastnosti své platformy Niantic považuje:

Mapování v reálném čase. Technologie dokáže okamžitě porozumět členitosti terénu, na který míříte čočkou fotoaparátu. Zmapovaný terén až do vypnutí zůstává uložený v aplikaci, která s ním může pracovat. Pokud virtuální míč přehodíte přes zeď, ztratíte jej z dohledu. Sémantická segmentace. Toto API rozliší typy povrchů kolem vás a tomu uzpůsobí interakci virtuálních objektů. Virtuální míč se po odkopnutí ve vyšší trávě zastaví mnohem dříve než na asfaltové silnici. Sdílené zážitky. Jednu rozšířenou realitu může naráz sdílet až pět lidí. Všichni tedy vidí stejné prostředí a interakce ostatních a mohou také sami interagovat s ostatními. Zapojení hráči a hráčky si mohou kopat virtuální míč. Visual Positioning System (VPS). Abychom mohli hovořit o metaversu, je potřeba zajistit perzistenci světa. Tato technologie zodpovídá za to, že lze do reálného světa umisťovat virtuální objekty. Ty přitom budou zůstanou uložené, takže na ně budou moct narazit i další lidé. VPS představuje novinku a bude zpočátku omezený na vybraná místa a aplikace.

Současně tým stojící za Pokémonem Go oznámil založení investičního podniku Niantic Ventures. Skrze něj investuje až 20 milionů dolarů do startupů zaměřených na rozšířenou realitu. Tedy do těch, v nichž uvidí potenciál. Firma doufá, že se jí podaří zvednout zájem o rozšířenou realitu. Obor přitom nevymezuje, je otevřená zřejmě jakémukoli způsobu využití. Jmenuje mj. hraní, komerci, umění, sport, sociální sítě nebo vzdělávání.

V tuto chvíli již několik partnerských subjektů vyvíjí své aplikace na základě Lightshipu. TRIPP např. hodlá stmelit globální komunitu zabývající se meditací. Historic Royal Palaces zase vodní příkop kolem londýnského Toweru promění tak, že bude plný květin. (A vy budete moct květiny také sázet.) Oznámené aplikace budou dostupné v průběhu příštího roku.

