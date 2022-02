NFT: Někteří na tom šíleně zbohatli, jiní to považují za totální katastrofu

Zhruba před rokem začalo světem kolovat nové slovíčko NFT. Stalo se tak poté, co se na titulní stránky světových deníků dostala zpráva o tom, že kdosi vydražil jakýsi ošklivý GIF v ceně rodinného domu.

Co se za těch dvanáct měsíců změnilo? Tří písmenek si jako každého jiného buzzwordu všimli specialisté na PR, takže dnes na kryptoburzách kolují non-fungible tokeny kdejaké značky s vidinou atraktivní propagace firmy.

Stejně tak si však slovíčka všimli podvodníci všeho druhu, kteří vycítili příležitost a zaplavili burzy nepřeberným množstvím padělků, spamů a ukradených děl. A ano, stejně tak na těch NFT mnozí vydělali pořádný balík peněz.

Do NFT se pustí i slavná rakouská galerie Už za pár dnů začne emise NFT od rakouské galerie Belvedere, která v experimentu The Kiss rozřeže digitální sken malby Polibek od Gustava Klimta na 10 000 kousků. Každý z nich představuje jedno NFT, které bude k dispozici za cenu okolo 1 850 eur (dle vývoje kurzu ETH).

Jedno se však za ten rok nezměnilo prakticky vůbec. Drtivá většina internetové veřejnosti se stále dokola ptá: Proboha, co to vlastně je? Pojďme si ten fenomén, který je podle jedněch budoucnost a podle druhých naprostá katastrofa, znovu a co nejjednodušeji vysvětlit.

Snadno zaměnitelná desetikoruna

Kovová desetikoruna, kterou máte právě teď ve své peněžence, je velmi snadno zaměnitelná (v angličtině fungible) s každou jinou desetikorunou. Jistě, mohou se lišit rokem ražby a opotřebením, ale pro jednoduchost příkladu je všechny považujme za úplně totožné a se stejnou hodnotou.



Zaměnitelná desetikoruna

Stejně tak když prodáte dům a koupíte si svůj první bitcoin, bude mít sice svoji historii zapsanou v obrovské a decentralizované účetní knize jménem blockchain, ale jinak to bude zcela zaměnitelný bitcoin jako každý jiný – bude opět fungible.

Z podepsané desetikoruny se stane unikát

Zpět k desetikoruně. Když na ni vyryji své jméno, z běžné mince se rázem stane naprostý a nezaměnitelný (v angličtině non-fungible) unikát, protože tak, jak se podepisuji já, se nedokáže podepsat nikdo další na této planetě.

Ve světe kryptoměn, konkrétně těch založených na technologii Ethereum, je paralelou takto podepsané desetikoruny právě NFT, tedy non-fungible token. A jelikož je tento svět ryze digitální, NFT nepředstavuje skutečnou desetikorunu, ale pouze matematický otisk libovolných digitalizovaných dat. Třeba její fotografie.



Vytvářím NFT z fotografie desetikoruny na službě OpenSea

Kdybych tedy vyfotil naši podepsanou desetikorunu mobilním telefonem a fotografii v JPEG zapsal jako NFT do etherového blockchainu, v účetní knize, kde každý záznam matematicky navazuje na ten předchozí, takže zapsanou informaci už nelze nikdy vzít zpět, bude navždy uloženo, že jsem se 2. února 2022 v 18:45 SEČ stal majitelem digitálního otisku, který odpovídá této konkrétní fotografii podepsané desetikoruny.

Teď ten NFT prodám a budu sbírat poplatky

K čemu je to dobré? NFT může sloužit jako doklad vlastnictví v určitém časovém okamžiku. Stejně tak ale mohu svůj NFT někomu prodat. Třeba redakčnímu kolegovi Honzovi Spěšnému.

Jelikož NFT zároveň slouží i jako doklad autorství, mohu z dalších transakcí sbírat autorské poplatky podobným způsobem, jak se děje v hudebním a filmovém průmyslu.



Creator Royalty je procentuální odměna, kterou dostane původní tvůrce při každé transakci s NFT (opět snímek ze služby OpenSea)

Takže když Honza nezaměnitelný token fotky s desetikorunou následně prodá redakční grafičce Evě, ta Filipovi, ten Tomášovi a ten třeba Jirkovi, stále je to Ta desetikoruna od pana Čížka. A já si tak díky tomuto rodokmenu zajistím trvalý příjem. Tedy do té doby, dokud se bude s NFT reálně obchodovat.

NFT jako limitovaná edice

A ještě jednu věc mohu udělat. Mohu NFT nastavit scarcity. Samo NFT sice představuje záznam o nějakém unikátním digitálním díle, ale může existovat ve vícero replikách. Já jakožto původní tvůrce jen určím, kolik jich bude, čímž ještě více zvýším případnou sběratelskou atraktivitu.

Pokud holdujete obrazovému umění, tento princip velmi dobře znáte. Můj kamarád Dalibor Max Krch je skvělý brněnský ilustrátor. Když byste si chtěli koupit některý z jeho originálů, budete muset sáhnout trošku hlouběji do peněženky. Některé ilustrace však Max prodává i ve formě levnějších reprodukcí – plakátů.

Aby však tímto způsobem své dílo nedevalvoval, může stanovit, že se každý originál dočká nejvýše stovky ručně podepsaných a očíslovaných tisků. Nový majitel má tedy sice jen reprodukci, ale její potenciální tržní cenu v budoucnosti a míru exkluzivity navyšuje vědomí, že se jedná o limitovanou sérii. Až se jednou z Maxe stane další Kája Saudek, podepsaný a číslovaný tisk z roku 2014 bude vzácný.

NFT jako lístek do kina

S NFT lze dělat to samé a stanovit maximální počet kopií. Paralela s limitovanou reprodukcí nějakého uměleckého díla přitom není zdaleka jediná.

Kdybychom nasadili etherové non-fungible tokeny třeba do objednávkového systému nějakého kina, NFT bude představovat lístek na konkrétní filmové představení. No, a jelikož má náš sál kapacitu 500 křesel, umožníme tvorbu nejvýše 500 replik jednoho a téhož tokenu.

Potenciál pro herní průmysl

Příklad s kinem je jednou z nejpraktičtějších a nejrozumnějších obchodních implementací NFT. Stejně tak by ale bylo možné nasadit nezaměnitelné digitální tokeny postavené na blockchainu třeba do počítačového herního průmyslu. Zde se zase nabízí role nejrůznějších unikátních předmětů, výhod a dalších artefaktů, se kterými se už dnes všelijak a pokoutně obchoduje, pokud to herní platforma umožňuje.

Přesto se však v posledních dvanácti měsících NFT prosadilo jen v tom našem prvním příkladě s unikátní desetikorunou a jejím dražebním potenciálem. O NFT se totiž nepíše a nemluví kvůli tomu, že je to potenciálně velmi zajímavá technologie, ale prostě proto, že chceme všichni do jednoho rychlé prachy!

OpenSea: Tady NFT vytvoříte, koupíte a ti nejlepší i prodají

Jedním z těch, který tuto věčnou potřebu vycítil mezi prvními, je platforma pro snadný prodej a nákup NFT jménem OpenSea. Odhadovaná tržní hodnota katalogu se dnes pohybuje okolo 13 miliard amerických dolarů.



Katalog OpenSea

Z Otevřeného moře se během několika málo měsíců stal na tomto poli prakticky standard pro široké masy, byť velkých i menších specializovaných tržišť existuje celý zástup. V každém případě, přihlásíte se k němu skrze kryptopeněženku MetaMask, vytvoříte kolekci a tu naplníte svými obrázky.

Kdybyste byli Max, můžete tímto způsobem zkusit štěstí a vyslat do světa token nějaké skutečně povedené a unikátní kresbičky, kterou si někdo koupí, pak třeba někdo další a vy začnete vydělávat na poplatcích. Anebo spustíte klasickou aukci s tím, že vyhraje nejvyšší nabídka.



Jeden z NFT na OpenSea. Začínal na necelých 3 ETH a nyní se blíží 10 ETH

Právě proto OpenSea zažilo tak ohromný úspěch. Kdekdo totiž podlehl naivní představě, že vezme kdejaký GIF, vytvoří z něj NFT, někdo jej koupí a původní tvůrce rychle vydělá na vysněnou Teslu. Rychlé prachy… A princip klasické pyramidy, kdy ostatní přesvědčíte, aby utráceli za něco, co v drtivé většině případů nemá naprosto žádnou hodnotu.

80 % tvoří ukradená díla a spam

Tvůrci NFT byli natolik drzí, že pro zvýšení tržního zájmu o jejich tokeny zaplavili OpenSea neuvěřitelným množstvím spamu a warezu. Většina z nich totiž neuměla nakreslit ani kruh, a tak začala tvořit NFT z autorsky chráněných děl. Nebohý DeviantArt, jednu z ikonických komunit grafiků, to přinutilo trh s NFT bedlivě kontrolovat.

Jak to dopadlo? Samotné OpenSea nakonec zkraje roku přiznalo, že jeho katalog tvoří z 80 % kradená díla a odpad všeho druhu.

Jedinečný je pouze token, nikoliv fotka

Mezi NFT a paralelou s kresbičkami od Dalibora Maxe Krcha je totiž jeden klíčový rozdíl. Zatímco obraz od Maxe je skutečný a hmatatelný, NFT je jen otisk digitálních dat. NFT žádným způsobem nezaručuje, že někdo jiný nevezme tentýž obrázek a neudělá z něj nějaké další NFT.



Animovaná kočka za 800 tisíc dolarů

Jeden z nejznámějších tokenů loňského jara – ošklivý GIF Nyan Cat –, který nastartoval ohromný zájem o tento fenomén, se vydražil za 300 ETH (zhruba 800 tisíc dolarů). Hodnota přitom nespočívala v GIFu samotném, který si přece můžete kdykoliv stáhnout z internetu v nekonečném množství kopií, ale v tom, že jej do NFT převedla veřejně známá osoba, která mu dodala patřičnou publicitu a spustila ryze spekulativní lavinu zájmu. Zájmu, který není ničím krytý; třeba přinejmenším výsledky hospodaření jako v případě akciového trhu.



Naprosto identické kopie animované kočky v Googlu

Černý čtvereček za miliony? Teoreticky proč ne

Nakonec se tedy vlastně draží jen ten matematický a unikátní záznam v databázi. Obrázek samotný tomu dává jen jakousi stravitelnější lidskost. Když bych byl hollywoodskou hvězdou, vytvořil NFT z černého obdélníčku 100×100 pixelů a svěřil se o tom na svém Instagramu s několika miliony odběratelů, možná bych animovanou kočku Nyan Cat hravě překonal.



Máte černé čtverečky, prosím? Ale jistě, kolik za ně dáte, paní?

Mimochodem, ano, samozřejmě, že je i OpenSea už dávno plné černých čtverečků, takže prosím už žádné další nepřidávejte! To je přesně ten spam, o kterém ostatně mluví i jeho provozovatelé.

Kolekce tokenů

Vytvoření NFT skrze OpenSea přitom není jen tak. Nový token se totiž musí zapsat do databáze (říkáme tomu minting), což sebou nese náklady. Jak už totiž všichni dobře víte, zápisy do blockchainu provádějí malí jednotlivci i obrovské farmy počítačů, a protože ceny energií a další náklady rostou šíleným tempem, účtují si za to poplatky.



Na OpenSea nejprve vytvoříte kolekci tokenů. Díky technologii to zatím bude zcela zdarma

OpenSea to vyřešilo nasazením další speciální etherové technologie, díky které si můžete zcela zdarma vyrobit předběžnou kolekci, tu následně naplnit NFT, přičemž si web strhne určitý servisní bakšiš až při transakci – prodeji vašeho tokenu nějakému nešťastníkovi, kterého jste opili rohlíkem a přesvědčili jej, že do roka a do dne bude mít vaše NFT ohromnou tržní hodnotu, takže je dobré být u toho.



Můj NFT s naprosto originální kresbou zombie psa v klobouku od jedné ze čtenářek Živě.cz. Součástí může být unlockable content, který uvidí až kupující. Může tam být třeba odkaz na skutečné dílo v plném rozlišení (Adélo, neboj, nikdy jej neprodám)

Než začnete poprvé prodávat, čeká vás výpalné

Jenže to má háček. Systém kolekcí sice vše usnadnil a zlevnil, protože byste jinak museli platit poplatky za každé vytvořené NFT, i když si ho nakonec nikdo nekoupí, každý nový uživatel OpenSea ale i tak musí provést úvodní autorizaci v okamžiku, kdy chce aktivovat k prodeji první NFT.



Nastavuji týden trvající aukci. Nejvyšší nabídka bere a začíná se na 0,001 ETH (2,68 USD)

A tento poplatek těžařům – říkáme mu gas fee – může být pro běžného smrtelníka docela bolestivý. Je variabilní, liší se podle aktuálního vytížení systému, časové priority a vámi stanovené jistoty, že k transakci skutečně dojde; tedy že ji těžaři opravdu důvěryhodně ověří a zapíšou do blockchainu.

Během přípravy tohoto článku mi peněženka MetaMask nabídla, že sice vše provede během třiceti sekund, ovšem bude mě to stát zhruba 260 amerických dolarů, respektive jejich ekvivalent v měně ETH!



Jako nováčka mě čeká před započetím prvního prodeje nutná jednorázová transakce, kterou naprosto brutálním způsobem navyšuje poplatek těžařům

Umělec zaplatil, ale nic neprodal

A tak si představte progresivně naladěného umělce, který chce vyzkoušet další způsob monetizace svého díla skrze NFT na OpenSea, a s vidinou trvalého příjmu z poplatků za prodej svých děl převedených do tokenů zaplatí tučné výpalné těžařům.

Jenže ouha, v aukční síni plné skutečných umělců, spekulantů, podvodníků i spamerů od Kozojed po San Francisco nakonec neprodá ani jeden kus. Poplatek mu ale samozřejmě nikdo nevrátí.

Etherový těžař je spokojený, OpenSea, pokud došlo alespoň k jedné transakci, také, no a náš naivní umělec? Ten má smůlu. Těchto případů, o kterých se na titulních stranách novin nepíše, je přitom samozřejmě nejvíce.

Motivují je právě ty pohádkové příběhy o Nyan Cat a také mnozí kryptoevangelisté, kteří však zpravidla sami drží nějaké ty zajímavé NFT a kryptoměny samotné, takže je v jejich největším zájmu, aby do systému vstoupili další a další hráči. Každý utracený dolar totiž zvyšuje jeho potenciál. A to ať už skončí v jakékoliv kapse.

Risk je zisk

Možná mi teď namítnete, že stejné prvky pyramidy má i nejbližší burza s cennými papíry a celý současný svět, ten je však krytý důvěrou v ekonomiky jednotlivých států a daňovými poplatníky, kteří každý omyl chtě nechtě nakonec vždy zaplatí.

Svět NFT a kryptoměn ničím podobným krytý není – jen strachem milionů lidí, kteří do něj nalili reálné peníze. Jenže jak už jsme si řekli výše, když zbankrotuje stát, škody zaplatí daňový poplatník. Když z nějakého nevysvětlitelného důvodu přestaneme mít zájem o tvorbu Pabla Picassa, majiteli zůstane na zdi vyset alespoň skutečný a hmatatelný obraz.

Když ale zkrachuje NFT, zůstane vám leda animovaný GIF s kočkou Nyan Cat. GIF, který se naprosto ničím neliší od těch ostatních, které najdete třeba na Googlu.

Non-fungible tokeny jsou tedy i nadále symbolem rychlých peněz, ale stejně tak i obrovské prohry. Prostě risku, který je nakonec kryptosvětu odjakživa vlastní.