NFC poslouží i pro nabíjení. Bude v nových sluchátkách, hodinkách a stylusech

Standard NFC využíváme pro bezdrátovou komunikaci na velmi krátkou vzdálenost, což se hodí pro placení mobilem a hodinkami či rychlé párování Bluetooth příslušenství. V nedaleké budoucnosti ale NFC poslouží i k nabíjení. Skupina NFC Forum spravující stejnojmenný standard totiž tento týden schválila nové specifikace dovolující přenášet též elektrickou energii.

„Wireless Charging Technical Specification umožní dobíjet malá bateriemi napájená zařízení jako ta, která najdeme v 36 miliardách IoT produktech. Bezdrátové nabíjení přes NFC významně změní způsob, jak navrhovat a používat zařízení prostá kabelů a využívající hermeticky uzavřené schránky,“ říká Kojči Tagawa, předseda NFC Fora.

Ambicí NFC ale rozhodně není nahradit nabíjení pomocí Qi, alespoň tedy ne všude. Standard vyvíjený konsorciem WPC totiž počítá s nabíjecím výkonem až 15 W a výrobci zařízení již vymysleli proprietární nadstavby s násobky těchto hodnot. NFC přenese nanejvýš 1 W a k dispozici budou ještě slabší profily s 250, 500 a 750 mW. Nabíjení mobilů tak nepřichází v úvahu.

NFC by ale mohlo dobře fungovat u bezdrátových sluchátek, aktivních stylusů či jiných nízkoodběrových zařízení. Tvůrci specifikací zmiňují i chytré hodinky a fitness trackery. Velkou výhodou je, že nabíjení bude využívat tutéž anténu, která slouží i pro přenos dat a která už v oněch zařízeních stejně nejspíš bude. To zjednoduší návrh produktů, respektive ušetří prostor uvnitř schránek, díky čemuž by zařízení byla menší či by nabídla větší akumulátor.

V tuto chvíli zatím nevíme, kdy se na trhu objeví prvky produkty s nabíjením přes NFC. Ani to, jak je pak na letácích odlišíme. NFC Forum totiž neoperuje s číselným označením standardu a jeho revizemi, avšak v souvislosti s nabíjením a novými specifikacemi zmiňuje zkratku WLC (WireLess Charging). Ta tedy možná bude oním ukazatelem.