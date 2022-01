Nextbase iQ je chytrá kamera do auta, která je neustále připojená k internetu

Moderní luxusní automobily už jsou často vybavené interní kamerou, případně i větším počtem externích kamer (například Tesla), které dokáží nahrávat okolí, případně se lze tímto způsobem přes mobilní aplikaci připojit k vozidlu a třeba zjistit, co nekalého se děje.

Společnost Nextbase představila samostatné řešení, které lze nainstalovat do jakéhokoli automobilu. Chytrá kamera iQ Smart Dash Cam totiž dokáže nejen standardně nahrávat video v rozlišení až 4K, ale má i 4G LTE a Wi-Fi konektivitu.

Právě přes internet se lze do kamery připojit (Live View) a streamovat obraz, ale připojení slouží i k dalším chytrým funkcím. Kamera je například schopná při detekci nárazu odeslat nouzový signál s přesnou polohou dle GPS, upozornit majitele vozu, pokud se automobil pohybuje vysokou rychlostí a mimo bezpečnou zónu (ochrana proti krádeži) a podobně.

Kamera je také schopná detektovat a na dálku do mobilního telefonu upozornit, když vám někdo na parkoviště narazí do auta. Na dálku můžete do aplikace mluvit, což je přehráno přes interní reproduktor v kameře. Umělá inteligence dokonce vyhodnocuje obraz při jízdě, takže dokáže třeba automaticky uložit záznam při nehodě. Kameru lze ovládat hlasovými příkazy a výrobce implementoval i automatickou aktualizaci přes internet, takže by se funkce měly dále rozšiřovat a vylepšovat.

V prodeji se objeví na podzim tohoto roku, přičemž k dostání by měly být tři varianty dle rozlišení snímacího čipu (1080p, 1440p, 4K) se sledováním vnitřku vozidla (1080p, 1440p) a samostatně prodávaná pak bude pro zadní okno (1440p). Zatím nejsou známy ceny a ani není jasné, kolik bude stát případný paušál při využití vybraných cloudových funkcí.