New York Times zahajuje tažení proti klonům hry Wordle. První skončil web, umožňující hraní starých hádanek

Jednoduchá webová hra Wordle získala během krátké doby takovou popularitu, že ji od jejího tvůrce za nezveřejněnou sedmimístnou částku koupil americký deník The New York Times. Ten ji následně přesunul na své stránky a jak se zdá, nemíní tolerovat využívání jména a principů hry jinými subjekty.

Jako první přišla na řadu stránka Wordle Archive vytvořená fanoušky, která umožňovala uživatelům hrát staré hádanky a sledovat statistiky. Byla užitečná především pro hráče, kteří vynechali některé dny, nebo pro ty, jež se zapojili později a chtěli si zahrát dřívější kola.

Wordle Archiv uzavřen

Bohužel, když se nyní pokusíte inkriminovanou stránku navštívit, narazíte na zprávu, která informuje, že na základě požadavku deníku The New York Times byl archiv uzavřen. Zpráva se však nese v pozitivním tónu, děkuje uživatelům za podporu a vybízí hráče, aby si Wordle zahráli na oficiálních stránkách.

„Děkujeme vám za hraní Wordle Archive, za všechny vaše milé komentáře a zpětnou vazbu, které pomohly stránky vylepšit.“ uvádí text na titulní stránce. „New York Times bohužel požádal o stažení Wordle Archive. Každodenní Wordle si však stále můžete přehrát na jejich oficiálních stránkách.“

„Jednalo se o neoprávněné použití a byli jsme s nimi v kontaktu,“ uvedl zástupce New York Times v odpovědi na žádost o komentář webu Ars Technica. Bez dalších podrobností pak stroze dodal: „Více se k tomu nehodláme vyjadřovat.“

Wordle Archive je stále hratelný v archivní podobě (k 5. březnu) na Internet Archive. Není těžké najít další podobné stránky, které umožňují hrát staré hádanky Wordle, stejně jako weby, jež dovolují hrát víc než jednu hádanku denně. Otázkou je, zda i proti těmto stránkám NYT zasáhne.

Mají se klony bát?

Jedním z vedlejších efektů nečekaného úspěchu hry Wordle je vznik mnoha klonů – ať již přeložených do lokálních jazyků, nebo s více či méně upravenými pravidly. Poměrně zásadní je skutečnost, že základní myšlenka, spočívající v hádání slov s pěti písmeny, není sama o sobě zcela originální. Tento koncept byl široce zpopularizován hrou Lingo, která vznikla v 80. letech v USA a dalších zemích.

I kdyby neexistovala starší hra, využívající tento princip, měl by The New York Times problém s uplatněním ochrany autorských práv na základní princip hry. Zatímco na konkrétní prezentaci Wordle lze uplatnit autorská práva, základní mechanismus hádání lze těžko chránit jinak než patentem, který by v tomto případě bylo mimořádně obtížné získat.

„Kdykoli máte autorská práva, chráníte vyjádření, nikoli myšlenku,“ konstatoval právník Mark Methenitis. „Je to hranice, se kterou má spousta lidí velké potíže, zejména když přijde na hry.“ Jednoznačný je v tuto chvíli zájem Timesů o ochrannou známku, která chrání název hry a její značku. Deník podal žádost o ochrannou známku Wordle 1. února, tedy den po oznámení o odkoupení hry od původního tvůrce Joshe Wardlea.

To znamená, že firemní právníci mohou jít po jakémkoli produktu, který přímo používá název Wordle, zejména pokud existuje značné riziko, že by si ho běžný uživatel mohl splést s oficiální hrou. Existuje přitom spousta podobných webových her, využívajících přímo ve svém názvu slovo Wordle, a právě ty se mohou stát dalšími potenciálními cíli.