Nevýrazné a lehce rozmazané texty ve Chromu budou minulostí. Díky malému zásahu Microsoftu

Texty budou v Chromu lépe čitelné, aspoň na platformě Windows. I tak by se dala charakterizovat blížící se novinka v prohlížeči od Googlu. Tentokrát za zlepšovákem nestojí přímo výrobce prohlížeče, nýbrž operačního systému.

Chrome využije ClearType Text Tuner z Windows. V češtině se nástroj nazývá Optimalizace zobrazení textu ClearType, kdybyste ho hledali ve Startu. Tuto technologii dávno používá domácí Edge, ale Google se k implementaci neměl.

V kostce jde o to, že prohlížeč přebere nastavení kontrastu a gamy ze systému. Chrome používá open source knihovnu Skia, která vykresluje text. Kontrastnost je nastavena napevno v kódu pro každou platformu zvlášť, takže se nedá změnit. Jenže Windows umožňují nastavit si zobrazení písma dle vlastních preferencí a zobrazovacího zařízení.



Vykreslování písma s výchozím kontrastem (nahoře) a s nejvyšším

kontrastem (dole). Nalevo je vždy ClearType, napravo zase Grayscale

Programy tohle nastavení převezmou, pokud k vykreslení textů použijí DirectWrite. Chrome šel svou cestou, ale zanedlouho bude nastavení Windows přebírat zrovna tak. Knihovnu Skia nezahodí, jen už nebude mít napevno zakódované hodnoty a přizpůsobí se tak vašim preferencím, které vyjádříte v ClearType Text Tuneru.

Vylepšení nabídne Chrome 124, jehož široká distribuce by měla odstartovat 10. dubna. Mimochodem, za implementací do Chromia je zodpovědný samotný Microsoft. Edge uživatelské nastavení gamy a kontrastu respektuje od roku 2021. Do té doby v něm stejně jako ve Chromu byly vykreslené texty obvykle o kousek bledší než ve zbytku prostředí Windows.



Rozdíl ve vykreslování písem je zjevný na první pohled.

Edge odvádí lepší práci a Chrome na tom bude brzy podobně

Zdroje: Chrome Platform Status via Windows Latest | Microsoft Edge Blog