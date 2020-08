Nevíte, co si na Netflixu pustit? Nové tlačítko „shuffle“ dilema vyřeší

Problém Netflixu může být, že jeho nabídka filmů a seriálů je příliš široká. Lidé často stráví více času vybíráním, co si pustí než samotným sledování požadované věci. Pro tyto uživatele Neflix představil nové tlačítko shuffle, které automaticky spustí náhodnou věc, o které si služba myslí, že by se vám mohla líbit. Objevíte tak nové pořady, na které byste jinak dost možná nekliknuli.

Není to nic revolučního ani nejde o závratný nápad. Je to prostě funkce shuffle, kterou známe především z hudebních služeb a přehrávačů. Jen v případě Netflixu se náhodně nepouští písničky, ale pořady. Tyto pořady jsou vybrané žánrově více méně podle toho, co jste viděli v minulosti, takže je to zároveň doporučující alrgoritmus.

Uživatelé by měli nové tlačítko najít na domovských stránkách přímo pod přihlašováním k profilům a pak mezi vyhledávacími nástroji. Jak se ovšem ukázalo, ne všichni lidé již mají shuffle k dispozici a zatím to vypadá, že funkce je omezena na televizní zařízení. Netflix nicméně potvrdil, že věc testujeme. „Občas podobné věci zkoušíme a celoplošně je spouštíme až poté, co jsme si jisti, že lidem pomáhají,“ stojí ve vyjádření pro média.

Přijetí ze strany uživatelů je zatím velmi rozporuplné. Zatímco řada lidí je z nápadu nadšena, jiní vůbec nechápou, proč je něco podobného na Neflixu třeba. Na Twitteru padají i výrazy jako „zlo“ a „chaos“. Myšlenka za shufflem je v každém případě relativně prostá - služba prostě chce alespoň trochu vypadat jako tradiční televize. Tedy zapnete ji a „něco“ vám začne hrát.