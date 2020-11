Neuvěřitelná soudní tahanice: Majitel ukradeného notebooku shání na HitHitu peníze na soudní výlohy

Už to bude pomalu deset let, co médii proletěla zpráva o ukradeném notebooku, jehož původní majitel prostřednictvím bezpečnostní aplikace sledoval majitele nového, jak s notebookem zachází. Mohl na dálku sledovat dění na ploše i záznam z webkamery. Tyto informace předal policii, jenže ta byla přesto bezradná, a tak se s příběhem svěřil na svém blogu, k čemuž přidal i zachycený obrazový materiál. Jenže to se nakonec obrátilo proti němu. Od té doby se soudí, protože tím údajně způsobil novým majitelům psychickou újmu. Teď hledá pro svůj boj podporu na HitHitu.

Ačkoli byl původní majitel ke svému notebooku na dálku připojen a postupně tak mohl sbíral informace o rodině nového majitele, policii se nedařilo notebook vypátrat. Dlouhé čekání si původní majitel krátil sepisováním nových poznatků na blogu, kde publikoval zachycené fotografie a screenshoty a vtipně je komentoval. A protože nový majitel na notebooku s oblibou navštěvoval erotické stránky, přímo to k tomu vybízelo.

Blog byl psán s ohledem na cizojazyčné přátele v angličtině, přesto se pozoruhodný příběh rychle rozkřikl. Vzhledem k zajímavému technologickému pozadí jsme o něm psali i na Živě, ale případu se chytla i velká média včetně televize Nova a bulvárních deníků. To už byl potom notebook i jeho noví majitelé nalezeni.

Nový majitel se bránil, že notebook koupil z druhé ruky a že není domnělým zlodějem. Na původního majitele proto podal žalobu za psychickou újmu způsobenou zveřejněním informací a další žaloby následovaly. Začala tím soudní tahanice, která trvá dodnes.

Celý příběh si teď můžete poslechnout na HitHitu, kde okradený původní majitel vybírá peníze na soudní výlohy, které mu byly připsány. Celkem to dělá už 161 337 Kč. Je to jen poměrná část za náklady soudu, druhá strana zatím žádné peníze nevysoudila. Mašinérie však ještě nekončí. Cílem je upozornit na rizika spojená s nákupem kradeného zboží a zajistit, aby byl v dalších podobných případech lépe chráně původní majitel věci. Podle autora kampaně totiž povědomí o původu notebooku nový majitel jednoznačně měl a soud mu v tomto zatím dává zapravdu.