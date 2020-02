Neuronová síť objevila jedenáct asteroidů, které se mohou srazit se Zemí. NASA o nich nevěděla

Nová neuronová síť „Hazardous Object Identifier“ (HOI; „Identifikátor nebezpečného objektu“) odhalila jedenáct asteroidů, které se mohou srazit s naší planetou. Algoritmy vyvinuli tři astronomové z Leidenské univerzity v Nizozemsku a o jejich výsledcích informuje server Interesting Engineering.

Nový systém AI vybral jedenáct asteroidů, které NASA původně neevidovala jako potenciálně nebezpečné. Každý z nich je větší než sto metrů, což by v případě srážky se Zemí znamenalo explozi se silou odpovídající stovkám jaderných bomb. Výsledky byly publikovány v odborném časopise Astronomy & Astrophysics.

Čeká nás Armageddon?

Hned na začátku je nutné podotknout, že šance na srážku některého z objektů s naší planetou jsou poměrně malé. Případné riziko je navíc relativně dlouhodobé – asteroidy mají prolétávat v blízkosti Země v letech 2131 až 2923.

Superpočítač, simulující naši sluneční soustavu včetně všech planet a objektů, dovoluje astronomům nahlédnout až deset tisíc let do budoucnosti. Jedna ze simulací se zaměřila na to, kdy by některá ze známých planetek mohla způsobit apokalypsu.

Neuronová síť správně rozpoznala známé „objekty blízké Zemi“, a kromě toho také identifikovala řadu nebezpečných těles, které původně nebyly klasifikovány jako hrozba. Dle algoritmů se tyto planetky přiblíží až na desetinásobek vzdálenosti Země-Měsíc. Důvodem, proč tyto objekty původně nebyly identifikovány jako potenciálně nebezpečné, jsou jejich chaotické oběžné dráhy.

Superpočítač se učí z minulosti

Vědci se nejprve dívali do minulosti: „Pokud vrátíte čas, uvidíte dobře známé asteroidy znovu dopadající na Zemi,“ uvedl Simon Portegies Zwart, astronom a spoluautor studie. „Tímto způsobem si můžete vytvořit knihovnu orbit asteroidů, které dopadly na naši planetu.“

Právě tato knihovna byla využita jako „učební materiál“ pro školení neuronové sítě. Na jejím základě pak umělá inteligence extrapolovala z dat vzorce, na jejichž základě následně předpovídala možné kolize kosmických objektů se Zemí.

Schopnost superpočítače přesně předpovídat hrozby byla testována na katalogu NASA, obsahujícím dva tisíce asteroidů, kde bylo dosaženo překvapivě přesných výsledků. „Nyní víme, že naše metoda funguje, ale určitě bychom se rádi ponořili hlouběji s lepší neuronovou sítí a více vstupy,“ řekl Zwart. „Ošidná část je, že malé narušení výpočtů orbity může vést k zásadním změnám ve výsledcích.“

Vědci doufají, že v budoucnu bude neuronová síť použita k detekci potenciálně nebezpečných objektů. Tato metoda je totiž mnohem rychlejší než v současnosti používané postupy. Díky včasné informaci o asteroidu na kolizním kurzu získají příslušné orgány více času na naplánování strategie, jak zabránit dopadu.