Neuronka Pornpen generuje nahé ženy. Asi nikoho nepřekvapí, že má totálně přetížené servery

Celé léto geekové žadonili o pozvánku, aby si mohli vyzkoušet generativní obrazovou neuronku DALL-E 2, anebo alespoň její neméně zdařilou alternativu Midjourney.

Jenže jak už tomu v životě bývá, jediná generativní obrazová neuronka, která momentálně hlásí, že je naprosto přetížená, rozhodně nevytváří snové obrazy, kytičky, fotorealistické staříky nebo memy, ale nahé ženy všech barev a tvarů.

Sprosťácká neuronka generuje nahé ženy

Jmenuje se Pornpen.ai, najdete ji na stejné webové adrese a slibuje generování nahého ženského těla nikoliv povelem v přirozené angličtině, ale výběrem z několika desítek tematických filtrů.



Produktivita práce ve světě dnes klesne na 50 %

Chcete vysokou, atletku, selfie, ve sprše? Žádný problém, Pornpen.ai to umí. Tedy, možná to umí, protože to nemůžeme vědecky ověřit. Služba je aktuálně naprosto přetížená, už ji totiž vyčmuchali i všichni ostatní teoretičtí výzkumníci a betatesteři v oblasti pokročilé matematiky, strojového učení, neuronových sítí a umělé inteligence.

Toto všechno už prý nakreslila

Web se naštěstí chlubí statickým vyhledávačem již vygenerovaných obrazů, kde můžete posoudit jeho skutečných schopností.



Tagy ATHLETE, PERFECT BODY a MIROR SELFIE. Jistě, má to stále mouchy, ale ještě před pár lety jsme se posadili na zadek i z toho, že AI vygenerovala prostý čtvereček.

DALL-E 2 to zatím není ani náhodou, nicméně vzhledem k tomu, že to jsou teprve tři roky, co jsme pomocí neuronové sítě leda tak kradli ženám plavky, to vůbec není špatné. Éra strojově generované erotiky na přání tedy pomalu přichází a teď už ty koprocesory pro náročné AI výpočty bude chtít úplně každý.