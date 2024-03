Neuralink ukázal video, jak první člověk s čipem v mozku hraje na notebooku šachy pomocí myšlenek

Americká společnost Neuralink, založená před osmi lety Elonem Muskem, zveřejnila první video pacienta s implantovaným čipem v mozku. Operace se uskutečnila 28. ledna a první zprávy hovořily o tom, že proběhla úspěšně a pacient dobře zotavuje.

19. února se Elon Musk na sociální síti X (dříve Twitter) pochlubil tím, že se pacient plně zotavil a dokáže pohybovat kurzorem myši po obrazovce pouhou myšlenkou. Bohužel však tato tvrzení nijak nedoložil, takže jsme si mohli pouze představovat, jak to vlastně vypadá a funguje.

Telepatické hraní šachů

Ve čtvrtek 20. března streamoval Neuralink na síti X živý přenos, v jehož rámci ukázal prvního pacienta s implantovaným čipem v mozku. Dotyčný se jmenuje Noland Arbaugh, pochází z Arizony, je mu 29 let a při nehodě během potápění ochrnul od ramen dolů. „Vidíte ten kurzor na obrazovce? To všechno dělám já... to všechno dělá můj mozek,“ řekl z invalidního vozíku.

Můžeme konstatovat, že video je sice poměrně nekvalitní, nicméně dává alespoň rámcovou představu o tom, čeho je pacient díky implantovanému čipu schopen. Arbaugh prý rád hraje šachy a na několika záběrech ukazuje, jak na notebooku pomocí kurzoru pohybuje šachovými figurami ve hře.

V rámci naprosté objektivity je nutné podotknout, že nelze jednoznačně ověřit, zda kurzorem pohybuje skutečně Arbaugh pomocí svých myšlenek. Když americký deník The Washington Post požádal společnost Neuralink o vyjádření, nedočkal se žádné odpovědi.

Mozkový implantát Neuralink

Arbaugh mimo jiné řekl, že operace byla „super jednoduchá“ a že se „není čeho bát“. Technologii přirovnal k používání „Síly“ z Hvězdných válek (neviditelná energie procházející napříč celým vesmírem) a řekl, že se naučil pohybovat kurzorem po obrazovce tak, že „zíral někam na obrazovku“.

Zařízení Neuralinku funguje tak, že sleduje aktivitu mozku, dešifruje mozkové vlny a snaží se odhadnout, jaký pohyb má člověk v úmyslu provést. Následně tento „příkaz“ provede prostřednictvím kurzoru myši na obrazovce počítače. Systém se skládá z počítačového čipu připojeného k malým pružným vláknům, které do mozku všívá robot podobný šicímu stroji.

Video s Arbaughem přichází téměř tři roky poté, co Neuralink zveřejnil video, na kterém opice hraje pomocí myšlenek hru Pong. Devítiletý makak jménem Pager s implantovaným čipem se nejprve naučil hrát hru pomocí joysticku a vědci během toho zaznamenávali, které neurony se při tom aktivují. Poté byl joystick odpojen a opice dokázala ovládat hru pomocí myšlenek.