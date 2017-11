Neukazujte na Facebooku všechno všem, využijte seznamy přátel

Když sdílíte cokoliv na Facebooku, vždy máte na výběr, zda to uvidí přátelé, přátelé přátel či všichni. U některých příspěvků a informací je ale vhodné, aby to viděla či naopak neviděla jen určitá skupina lidí. To vše se dá jednoduše nastavit pomocí Seznamů přátel.

V základu Facebook automaticky vytvoří několik prázdných seznamů, které najdete na adrese facebook.com/bookmarks/lists/. Jsou to např. blízcí přátelé, známí, rodina apod. Pokud se vám hodí, můžete místo vytvoření nových používat tyto předpřipravené, funkčnost krom seznamu Omezeno je stejná. K tomuto konkrétnímu se dostaneme později.



Zpočátku máte několik seznamů předvytvořených, přidat si ale můžete vlastní.

Do jakéhokoliv seznamu si po jeho rozkliknutí či vytvoření můžete přidat neomezený počet přátel, přičemž každý může být i v několika seznamech. Nemusíte se ale bát, že by vaši přátelé viděli, do jakého seznamu jste je přidali. Tato informace je čistě pro vás.

Seznamy pak můžete využít při publikování příspěvku. Zde stačí při psaní zvolit možnost Konkrétní přátelé a napsat název seznamu/ů a je hotovo. Příspěvek uvidí pouze omezené publikum. Změnit takto můžete viditelnost i starších statusů, bohužel ne hromadně. Využití seznamy najdou i u informací na profilu – např. datum narození můžete sdílet jen s rodinou.

Omezit viditelnost příspěvků samozřejmě můžete i na konkrétní uživatele, když si to ale náhodou rozmyslíte, budete je muset ručně odstranit ve všech již publikovaných zprávách. Naopak, využijete-li seznam, viditelnost se ihned upraví u veškerého obsahu.

Co když nechci, aby někteří mí přátelé cokoliv viděli?

Řešení se skrývá v již zmíněném seznamu Omezeno, který je přednastavený od Facebooku. Kohokoliv přidáte do tohoto seznamu, uvidí pouze informace a příspěvky, které máte nastavené jako veřejné.

Pokud tedy máte omezené zobrazování informací o vás na přátele, vybraní uživatelé v tomto seznamu uvidí stejné informace jako předtím, než jste si je přidali. Hodit se to může např. v případě, že si chcete přidat rodiče, ale nechcete, aby viděli fotografie ze sobotních párty.