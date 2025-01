Netušíme proč, ale Asus vymyslel malý počítač NUC se zabudovaným barevným e-ink displejem

Asus představil na CESu celou rodinu miniaturních stolních počítačů označovaných zkratkou NUC. Jde povětšinou o docela standardní nudné krabičky, ale jedna novinka rozhodně zaujme i ty, kteří tyto počítače běžně ignorují.



Kompletní nová rodina NUC počítačů Asus

Asus NUC 14 Pro AI+ totiž má na horní straně doplňkový displej. Asus sice už byl schopen narvat displej i do touchpadu, ale na podobném počítači to vidíme poprvé. Není to přitom klasický OLED či LCD, ale barevný e-ink. Zachová si tedy svůj obsah i při vypnutí počítače a jeho úplném odpojení od elektrické sítě.



Poloprůhledné tělo počítače zkouší zaujmout, hlavním lákadlem je ale e-ink displej

Nepůjde tedy nejspíš o běžný sekundární displej v rámci Windows, ale obsah tohoto displeje budete nastavovat v samostatné aplikaci Asusu.

Klasická výbava počítače potom zahrnuje až procesor Core Ultra 9 288V, tedy s pamětí až 32 GB integrovanou přímo na procesoru. Uživatelsky tak můžete vyměnit jen M.2 SSD.



Přehled konektorů na Asus NUC 14 Pro AI+

Slušná nabídka konektorů včetně dvou Thunderbolt 4 a HDMI dovoluje připojení celkem tří 4K displejů. Netradičně je přímo na těle počítače také tlačítko Copilot a na horní straně je i čtečka otisků prstů. Ačkoli s počítačem dostanete VESA adaptér pro uchycení za monitor, počítá se spíš s umístěním v dosahu ruky, kdy uvidíte i na horní displej.

O důvodech, proč Asus na horní hranu umístil e-ink displej, můžeme jen spekulovat. Můžete si samozřejmě individuálně přizpůsobit vzhled počítače a využít e-ink jako fotorámeček, v podnikovém prostředí, kam NUC počítače obvykle míří, se ale nabízí jiné využití. Díky tomu, že e-ink nemění obsah ani s odpojeným napájením, může na něm IT oddělení nastavit třeba dobře viditelný identifikátor počítače, jméno osoby, které je aktuálně přidělený, nebo konkrétní oddělení, kde počítač aktuálně slouží. Vše se dá sice řešit i obyčejnou papírovou nálepkou s vytištěným číslem, ale e-ink je přece jen větší frajeřina.

