Netradiční využití AI. Ve Windows 11 by mohla měnit polohu oken

Není nepravděpodobné, že umělá inteligence sehraje důležitou roli nejen v dalších verzích Windows 11, ale také v případných Windows 12. Střípky už vidíme. Oficiálně Microsoft říká, že umělá inteligence bude navrhovat soubory v nabídce Start na počítačích připojených k Azure Active Directory. Neoficiálně pomůže s připínáním oken.

S polohováním, chcete-li. Je to jen pár dní, kdy Microsoft v programu Insider přiznal, že chce lépe indikovat, k čemu prostředí pro připínání oken slouží. Začal proto testovat nový způsob zobrazení, kdy se ikona programu ukáže ve vybrané pozici.

Neoficiálně teď ale víme, že jeho ambice v tomto ohledu jsou podstatně větší. Jak zjistil Zac Bowden, Redmondští interně zvažují, že by umělá inteligence navrhovala celé sestavy pro rozložení oken na obrazovce.

Když dnes ve Windows 11 ukazatel myši přesunete nad tlačítko pro maximalizaci a obnovu okna, vidíte prázdné formy, polohy, pozice, zkrátka jak chcete. Díky umělé inteligenci byste na tomto místě raději viděli různá rozložení více oken po celé obrazovce. Obrázek vydá za tisíc slov, takže vypadat by to mohlo zhruba takhle:



Koncept návrhů sestav pro rozložení skupin oken po obrazovce

Podle Bowdena by chytrá funkce měla podporovat také OCR, které by usnadnilo výběr aplikací pro připnutí. Nehledalo by se tím pádem jen mezi názvy oken, ale také podle vizuálního nebo textového obsahu. Můžeme se jen dohadovat, jak bude implementace vypadat a nakolik bude vyhledávání praktické.

Chytré připínání by se dále mělo pamatovat sestavy pro některé aplikace, které byste pak klepnutím obnovili. To by ušetřilo čas lidem, kteří často pracují s určitými programy, které mají specificky rozložené po obrazovce.

Microsoft prý také experimentoval s dynamikou práce s okny, kde by více prostoru dostalo aktuální okno. Kdybyste měli vedle sebe dvě okna, tak to menší by si prohodilo pozici s větším v momentě, kdy byste šli pracovat do něj. Nakolik se popsané myšlenky a experimenty promítnou do reality, v tuhle chvíli můžeme jen spekulovat.



Takovou změnu prostředí pro připínání oken Microsoft testuje aktuálně

(obrázek: Microsoft / Windows Insider Blog)

Nevíme ani, kdy se chytrého připínání dočkáme. Možná už relativně brzo, protože @PhantomOfEarth objevil první zmínky i integraci funkce v kódu Windows 11 Insider Preview.

Microsoft na umělou inteligenci sází hodně. Aktuálně zkouší chatbota v Bingu, silně automatizuje komunikační platformu Teams, ale také plánuje chytré funkce nasadit napříč dalšími svými produkty.

Zdroje: Windows Central