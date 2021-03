NetNewsWire 6.0: nejrychlejší RSS čtečka pro Mac přináší spoustu novinek včetně nativní podpory Apple M1

NetNewsWire patří mezi nejlepší RSS čtečky pro Mac a iOS/iPadOS nejen kvůli tomu, že jde o open-source projekt, ale vývojáři se snaží aplikaci vytvářet co nejmenší, nejúspornější a pokud možno s minimem chyb. To se jim během let daří a nyní vyšla nová verze 6.0, která přináší velkou spoustu novinek.

NetNewsWire 6.0 pro Mac přináší dvě hlavní novinky – aplikace je univerzální, takže nativně podporuje čip Apple M1. Konečně je také k dispozici synchronizace v rámci iCloudu, doposud to bylo možné jen přes různé externí služby.

S šestou generací vývojáři zapracovali i design pro macOS Big Sur, včetně čtvercové ikony. Aplikace také přešla na plně sandboxovanou formu. Verze 6.0 pro iOS a iPadOS by měla být k dispozici již velmi brzy.

NetNewsWire pro Mac lze stahovat z oficiálních stránek, verze pro iOS/iPadOS je přímo v App Storu.