Netflix zavádí bezplatný tarif. Pouze na Androidu a pouze v Keni

Netflix začíná v Keni nabízet bezplatný tarif. Obsahuje asi čtvrtinu obsahu, který je dostupný platícím zákazníkům, sledovat se dá pouze na smartphonech s Androidem, v aplikaci nelze ukládat videa pro sledování offline a nelze je vysílat do televize. Uživatele neobtěžuje reklama a při registraci není nutné zadávat platební informace. Netflixu stačí e-mailový kontakt a heslo.

Cíl je jasný: Získat zcela novou skupinu uživatelů s potenciálem v budoucnu přejít na placené služby a možnost je přímo oslovit (díky aplikaci a získanému e-mailu).

Není to poprvé, co Netflix experimentuje s bezplatným obsahem a v roce 2020 to zkoušel i v Česku. Sledovat šlo první díly z několika seriálů a pár filmů, ale nabídka příliš dlouho nevydržela.