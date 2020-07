Netflix má v Indii již o dva tarify více než jinde ve světě

Netflix se blíží k hranici dvou set milionů předplatitelů a pomoci mu má úspěch na miliardovém trhu v Indii. Místní tarify jsou levnější než jinde ve světě, navíc tam má i dva typy předplatných, které jinde zatím nejsou.

Od loňska si Indové mohou platit speciální tarif Mobile v ceně 199 rupií (60 Kč). Ten umožňuje sledovat pouze jeden stream současně a v rozlišení SD jako u Basicu, avšak funguje pouze na mobilech a tabletech.

Od tohoto týdne pak Netflix nabízí i novinku Mobile+ za 349 rupií (110 Kč), která zvyšuje rozlišení na HD a funguje také na počítačích (avšak stále ne na televizorech). Ostatní tarify Basic, Standard a Premium stojí 499 rupií (150 Kč), 649 rupií (200 Kč) a 799 rupií (250 Kč).

V aktuální finanční zprávě Netflix přiznal, že zvláštní mobilní tarify testuje rovněž v dalších zemích. Prozatím ale cílí zejména na asijské trhy. Jestli je nabídne také na západě, není jasné.

Pravděpodobnější je, že by v Evropě a USA přišel s výhodnějšími ročními tarify. Ty již v Indii také testuje, ale dávalo by smysl rozšířit je do celého světa. Dlouhodobé úvazky mu mohou sloužit jako ochrana před tím, aby mu lidé utíkali ke konkurenci. Ve světě totiž odstartovaly ambiciózní služby jako Disney+, HBO Max, Peacock a řada dalších.