Netatmo slibuje levnější chytrou domácnost. S novou značkou Omajin ale fanoušky asi nepotěší

Francouzské Netatmo si v kategorii produktů pro chytrou domácnost vybudovalo téměř status Applu – jeho produkty nejsou levné, ale nabídnou špičkový design, pokročilé funkce a cloudové úložiště doživotně zdarma, respektive již zahrnuté ve vyšší pořizovací ceně.

Nyní Netatmo uvádí novou podznačku Omajin by Netatmo a s tím Netatmem ji reálně bude spojovat jen majitel. Omajin na trh přijde s kompletním základem pro chytrou domácnost: bezdrátovou kamerou, chůvičkou, exteriérovou kamerou se solárním nabíjením, bezdrátovým zvonkem a chytrou zásuvkou.



Pět nových produktů značky Omajin

Všechny produkty se budou ovládat přes vlastní samostatnou aplikaci Omajin a majitelé si budou muset platit za ukládání záznamů do cloudu. Kamery přitom mají lokální úložiště na microSD karty. Produkty Omajin žijí ve svém vlastním ekosystému odděleném od Netatma. Nelze je ovládat z aplikací Netatmo ani začleňovat do scénářů s produkty Netatma.



Provedení aplikace Omajin cílí na jednoduchost

Design produktů upřímně vypadá jak generická Čína, evropský design Netatma na nich hledáme marně. Podobně i ovládací aplikace podle obrázků na Play Store nenaznačuje nějaký unikátní přístup a prostě se tvůrci snažili o maximální jednoduchost i třeba za cenu horší nabídky funkcí. Aspoň že třeba chůvička kromě kamery a mikrofonu hlídajících dítě umí měřit i teplotu a vlhkost v místnosti.

Aktuálně ještě není dotažená spolupráce s Google Home a Alexou, ale to by se prý do konce září, kdy produkty přijdou na trh, mělo vyřešit. S podporou pro Apple Homekit ani Matter aktuálně výrobce vůbec nepočítá.

Za ukládání do cloudu si budete platit, Netatmo alespoň garantuje, že tento cloud je umístěný v Evropě a vaše data tedy nebudou ležet v zemích s volnějším přístupem k soukromým datům.

V České republice jsou produkty Omajin v prodeji u obchodníků Alza.cz, Datart a Smarty.cz za následující ceny:

Solární kamera: 4 230 Kč

Bezdrátová kamera: 2 950 Kč

Bezdrátový videozvonek: 3 460 Kč

Chůvička: 2 300 Kč

Inteligentní zásuvka: 510 Kč

Ceny za cloudové úložiště nejsou zatím zveřejněné

Jsou tedy levnější než podobné produkty značky Netatmo. Na druhou stranu, pokud netrváte na evropské značce s výhradně evropským cloudem, stejné produkty seženete levněji.

Pokud můžeme Netatmu něco vytknout, tak přemírů různých samostatných aplikací. Má to oddělené pro meteostanice, termostaty, kamery nebo ovládání domácnosti s dalším ovládáním na webu my.neatmo.com. Je to roztříštěné, a proto složité. Tady se dá chápat, že začít z čisté vody s jednoduchým systémem může dávat smysl.



Netatmo na logu najdete, tím ale podobnost končí

Spíš to ale vypadá, že se Netatmo pod tlakem mnoha čínských značek pro chytré zásuvky, kamery či zvonky rozhodlo, že raději nabídne vlastní levnější generickou značku a také si z toho koláče ukousne, než aby zatraktivnilo třeba cenou své stávající produkty.