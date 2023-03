Meteostanice Netatmo konečně umí Google Home. Hey Google, what's the temperature indoors?

Už ani nevím, jak dlouho Netatmo na každé akci pošťuchujeme s dotazy, kdy konečně začnou podporovat Google Assistanta nejen pro kamery či termostaty ale i pro populární domácí meteostanici Netatmo Weather Station.

To se nyní konečně mění a Netatmo před pár dny podporu bez většího rozruchu zapnulo. Důvodem ale nebyl Google, který by nově začal podporovat meteostatnice. Spíš se Netatmo konečně naštvalo a zhackovalo dostupné rozhraní takovým způsobem, že se sice ke všem údajům dostanete, ale v poněkud nestandardním formátu.

Jak to zapnout?

Zcela samy vám senzory z meteostanice v aplikaci Google Home nenaskočí, i když už nějaké jiné podporované zařízení Netatma používáte. Musíte v Google Home ručně přidat zařízení, vybrat „spolupracuje s Googlem“ a v seznamu značek vybrat „Legrand - Netatmo - BTicino“. Buď se s účtem Netatma nově spárujete, nebo zvolíte „Reconnect account“, když už něco jiného máte.



V nastavení je Netatmo pod skupinou Legrand

Pokud vše proběhne správně, v seznamu zařízení vám přibudou nové dlaždice zobrazující teplotu s poměrně obecnou ikonou připomínající spíše bezdrátové připojení než meteostanici.



Vnější teploměr (nazvaný venku) po kliknutí zobrazí vlhkost

Tyto dlaždice odpovídají interiérovému a externímu modulu, přičemž další doplňkové senzory jako dešťový senzor dostanou také své vlastní dlaždice. Dlaždice zařízení pak můžete přidat do domácností a jejich místností jako každé jiné zařízení v rámci Google Home.

Jak to používat?

Po klepnutí na dlaždici vnitřního nebo vnějšího senzoru se zobrazí vlhkost. Interiérový senzor dokáže měřit i kvalitu ovzduší a koncentraci CO₂. Tu přímo v aplikaci Google Home neuvidíte, můžete se na ni ale zeptat hlasového asistenta. Tady pomůže, když budete mít senzor v rámci Netatma pojmenovaný anglicky, aby jej asistent pochopil.

Já už mám kvůli Amazon Alexa vnitřní modul pojmenovaný „indoor“, takže na dotaz „Hey Google, what's the temperature indoors?“ asistent korektně vypsal teplotu vntřního modulu, ale přidal i tu vnější. Na mobilu uvidíte text, hlasem řízené reproduktory obě hodnoty přečtou nahlas.



Asistent na hlasový povel dokáže vrátit požadované hodnoty z meteostanice

Hodnotu CO₂ zase prozradí pokyn „Hey Google, what's the CO2 level indoors?“. Na fotorámečku Google/Nest Hub se k hodnotám dostanete přes Home control. Dlaždice interiérového modulu pak kromě teploty a vlhosti ukáže v položce Controls i aktuální hodnotu CO₂:



Na chytrém fotorámečku se k hodnotám doklikáte i ručně

Už tady je vidět, že Netatmo to celé trochu nahackovalo na dostupné rozhraní pro chytré termostaty. Teplota je tak vidět přímo, vlhost trochu hůř a ostatní hodnoty senzorů větší oklikou.

Tento hack bohužel znamená, že nemůžete v rámci rutin nějak využívat hodnoty z meteostanice ke spouštění nebo je přečíst hlasem v rámci nějaké nastavené akce. Kvůli ohnutému rozhraní pro termostat tak meteostanice v rámci akcí akorát podporuje nastavení teploty.

S Alexou to jde trochu líp

Zapnutí meteostanice Netatmo v rámci Google Home tak rozhodně vítáme, ale k dokonalosti to má pořád daleko. Zatím jsem ke své chytré meteostanici Netatma přistupoval prostřednictvím skillu na Amazon Alexa. Je to celé trochu ukecanější, protože se musím ptát „Alexa, ask Netatmo what's the CO2 level“, ale zase se to lépe integruje do různých akcí. Výhodou Google Assistanta je ale snadnější dostupnost na telefonech s Androidem a chytrých reproduktorech Googlu.

Takže stručně: díky za ty dary, ale mohlo to být lepší.