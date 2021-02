Nešťastný vývojář ukazuje, proč není dobré být závislý na Googlu

Andrew Spinks, zakladatel a šéf nezávislého herního studia Re-Logic stojícího za hitem Terraria, na Twitteru popisuje útrapy posledních dní. Před třemi týdny mu Google zablokoval soukromý účet, a on tím rázem přišel o velkou část digitálního vlastnictví.

Nemůže se přihlásit k Play Storu, kde měl aplikace za tisíce dolarů. Ztratil přístup k Disku, kde ukládal soukromé soubory. Už se nepodívá na Pána prstenů ve 4K, kterého si před nedávnem koupil přes Play Movies. Nedostane se na svůj youtubový kanál. Největší ztrátou je ale podle něj Gmail, na němž byl 15 let závislý.

Spinks si prý není vědom, že by nějak porušil podmínky Googlu. Firma s ním ani nijak nekomunikuje, aby se dozvěděl víc. V afektu tak oznámil, že ruší přípravu Terrarie pro Google Stadii. Nechce nic mít se společností, která si neváží zákazníků. (Nicméně Terraria v Play Storu pro Android zůstává.)

Poučení ze Spinksova případu ale není to, že Google je zlý. Je potenciálně zlý. Stejně jako Microsoft, Apple, Facebook a další velké korporáty, na nichž se stáváme závislými a kde se koncentrují skoro všechny naše digitální stopy. O účet vás nečekaně může připravit kdokoliv. Je to pár let nazpět, kdy jsem četl o případu, kdy Microsoft někomu zablokoval účet poté, co na OneDrive nahrál rodinné fotografie. Ty robot vyhodnotil jako dětskou pornografii.

I když se nakonec k účtu dostanete zpátky, hrozí, že v době zablokování ho budete opravdu potřebovat. A problém nemusíte mít jen se blokací. Stačí, aby byla služba chvíli nedostupná kvůli technickým problémům.

(De)centralizace

Internet byl už od počátku navržen jako decentralizovaná síť. Na fyzické úrovni to platí pořád, avšak na straně služeb už nikoliv. Je pohodlné mít všechno pod jedním účtem a využívat pozlátek jedné firmy. Pak ale opravdu hrozí, že jednoho dne můžete přijít o všechno najednou.

Spinks by se mohl dopadu blokace bránit tak, že e-maily a další data bude mít zálohované jinde. Jenže ne vždy je to možné. Když si u Googlu koupíte aplikaci či film, získáte jen licenci k dočasnému využití. Není (legálně) možné zakoupený obsah stáhnout a používat mimo ekosystém Googlu.

