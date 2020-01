Nesmiřitelní rivalové? Právě naopak! Microsoft pomáhá Googlu vylepšit prohlížeč Chrome

Léty prověřené pořekadlo říká, že „když se dva perou, třetí se směje“. Následující příklad ale ukáže, že mnohem lepší strategie je, když dva soupeři spojí síly. Konkrétně bude řeč o webovém prohlížeči Chromium, v jehož rámci Microsoft a Google spojují síly za účelem vylepšení správy karet.

Před rokem Microsoft překvapil celý svět rozhodnutím ukončit vývoj vlastního prohlížeče a postavit Edge na vykreslovacím jádře projektu Chromium. Součástí tohoto kroku bylo i odhodlání spolupracovat s Googlem na dalším vylepšování, které nyní přináší první plody.

Google a Microsoft spolupracují

Celý příběh začíná na stránce pro hlášení chyb a námětů projektu Chromium, kde jeden z uživatelů 9. ledna poprosil o možnost jednoduchého přesunutí jedné nebo více karet do nového okna prohlížeče pomocí kontextové nabídky pod pravým tlačítkem myši.

Uvedená funkce je k dispozici v nedávno vydaném browseru Edge, avšak Chrome tuto možnost nenabízí. Vývojář Justin Gallagher, pracující pro Microsoft, následně odpovídá, že s radostí může uvedenou funkci poskytnout pro Chromium. Záhy na to reaguje softwarový inženýr Googlu Leonard Grey s tím, že se ujme implementace.

Spolupráce mezi vývojáři Microsoftu a Googlu zaujala i diskutující na serveru Reddit. Zde je označována jako „Jeden z příběhů ukazující úzkou spolupráci mezi softwarovými inženýry Microsoftu a Googlu v rámci projektu Chromium.“ Někteří však podotýkají, že stejného výsledku lze dosáhnout označením karet se stisknutou klávesou Shift a jejich přetažením myší mimo okno prohlížeče.

Od slibů k činům

Pouhé dva týdny po diskuzi mezi vývojáři obou stran Microsoft přidal svůj kód pro přesun více karet do nového okna přes kontextovou nabídku do projektu Chromium. Jedná se o první viditelnou změnu, kterou softwaroví inženýři z Redmondu přispěli k vývoji prohlížeče. Další stovky změn se odehrály takzvaně „pod kapotou“.

Na to, než se uvedená funkce dostane do stabilního sestavení Google Chrome, si však budeme muset nějakou dobu počkat. Jako první se objeví v každonočním sestavení pro vývojáře, označovaném jako Canary. Teprve poté se postupně promítne do vývojářského sestavení Dev, následovat bude Beta a až nakonec stabilní verze.