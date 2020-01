Neslyšící Američan žaluje Pornhub – kvůli chybějícím titulkům prý nechápe děj

Yaroslav Suris z newyorského Brooklynu žaluje server Pornhub. Vadí mu, že u většiny nabízených videí nejsou k dispozici titulky – sám je totiž neslyšící a údajně bez titulků nemůže „plnohodnotně vnímat“ to, co sleduje. O nesporně zajímavé kauze informoval server Interesting Engineering.

Suris podává žalobu za všechny neslyšící ženy a muže z celého světa, kteří se kvůli svému hendikepu ocitají ve stejné situaci – tedy musejí sledovat pornografická videa bez titulků. Podle něj je nemožné užívat si některé filmy, pokud nejsou k dispozici informace o probíhajících dialozích.

„To se tam nevejde. Ale vejde!“

Nutno říci, že i mezi slyšícími bude Yaroslav Suris patrně jednou z mála výjimek, kterou u tohoto žánru zajímá zápletka. Přesto pojal své tažení proti provozovateli naprosto vážně a stěžuje si, že například ve videích „Sexy Cop Gets Witness To Talk“ či „Daddy 4K – Allison Comes To Talk About Money To Her Boy's Naughty Father“ nejsou k dispozici skryté titulky, kvůli čemuž nechápe děj.

Na základě svých zjištění obviňuje Pornhub z porušení zákona American with Disabilities Act (ADA) z roku 1990, protože neposkytuje služby lidem, kteří jsou nedoslýchaví nebo neslyšící. Na webu jsou sice k nalezení videa s titulky, avšak jedná se jen o zlomek z celkového počtu. Suris se domáhá náhrady škody v nepublikované výši.

Zákon ADA výslovně „zakazuje diskriminaci osob se zdravotním postižením v několika oblastech, včetně zaměstnání, dopravy, veřejného ubytování, komunikace a přístupu ke státním a místním programům a službám “.

Pornografická videa s titulky

Viceprezident Pornhubu Corey Price uvedl v oficiálním prohlášení: „I když se obecně nevyjadřujeme k probíhajícím soudním sporům, rádi bychom využili této příležitosti a zdůraznili, že máme kategorii videí se skrytými titulky.“ Tato sekce aktuálně obsahuje něco přes 400 videí.

Nutno podotknout, že stávající iniciativa není zdaleka jedinou aktivitou pana Surise. V loňském roce například podal žalobu na deník New York Post, neboť videa publikovaná na jeho webových stránkách neobsahovala skryté titulky. Ze stejného důvodu žaloval i zpravodajskou stanici Fox News.

Interesting Engineering podotýká, že Suris není u soudu žádným nováčkem. V roce 2002 byl totiž obžalován za porušování autorských práv, kterého se měl dopustit nelegálním prodejem softwaru. Nakonec byl odsouzen ke čtrnácti měsícům domácího vězení a náhradě škody ve výši 290 556 dolarů.