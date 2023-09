Nerovný souboj. Srovnání grafických karet Sapphire Radeon RX 7700 XT a Palit GeForce RTX 4060 Ti JetStream

V cenové hladině kolem třinácti tisíc má soupeření mezi AMD a Nvidií jasného vítěze.

Nový Radeon RX 7700 XT je osazený ořezaným čipem Navi 32 z RX 7800 XT. Tato slabší varianta má aktivních jen 54 ze 60 CU, 3 456 ze 3 840 stream procesorů, a 216 z 240 texturovacích jednotek. Zachováno zůstalo 96 rasterizačních jednotek. Významnou redukci utrpěla RX 7700 XT u pamětí, má aktivní jen tři MCD, takže šířka sběrnice klesla z 256 na 192 b a k tomu dostala i pomalejší paměti s 18 Gb/s místo 19,5 Gb/s. Celková propustnost tak spadla téměř o třetinu z až 624 GB/s na až 432 GB/s. Jen mírně to kompenzují vyšší takty, udávaný herní takt stoupl z 2 124 MHz na 2 171 MHz a takt s boost z až 2 430 MHz na až 2 544 MHz. Udávaný příkon bohužel klesl méně než výkon, z 263 jen na 245 W.

Konkurenční GeForce RTX 4060 Ti přinesla proti starší RTX 3060 Ti jen malé navýšení výkonu, přičemž je o jeden až dva tisíce dražší. Zklamáním byla i kapacita videopaměti, která zůstala na 8 GB. Ještě hůř to vypadá vedle slabší RTX 3060, která už před dvěma lety přišla na trh s 12 GB GDDR6.

Pár měsíců před květnovým uvedením 8GB RTX 4060 Ti se objevilo několik her, které měly při maximálním nastavení i v nižších rozlišeních na 8GB kartách problémy kvůli nedostatku paměti. Projevovaly se zadrháváním obrazu, propady snímkových frekvencí či náhodným zobrazováním textur s velmi nízkým rozlišením. V reakci na to se objevila řada testů, které upozorňovaly, že 8 GB paměti na některých moderních kartách už nestačí ani na Full HD.

Za většinou ze zmíněných potíží byla spíš špatná optimalizace konverzí konzolových her. Vývojáři mezitím zapracovali na nápravě a problematických titulů, u nichž je kvůli nedostatku paměti zapotřebí sáhnout ke snížení detailů, už zůstává jen pár. Přesto dnes není nákup karet s 8 GB paměti za deset tisíc lákavý při vidině, že se tato situace může u jakékoli nové hry opakovat. A i když byla reakce na problémy ve hrách jako Resident Evil 4, Hogwarts Legacy či The Last of Us Part 1 s ohledem na následnou nápravu trochu přehnaná, do budoucna se hry náročné na paměť budou objevovat častěji s tím, jak mezi lidmi poroste podíl karet s vyšší kapacitou pamětí.

Hráči i recenzenti kvůli tomu dávají dost hlasitě najevo, že se jim 8 GB paměti na ne zrovna levné RTX 4060 Ti moc nelíbí. AMD totiž dlouho nabízí v obdobné cenové kategorii karty se 12 nebo 16 GB paměti. Nejspíš i proto se v Nvidii rozhodli všem kritikům zavřít ústa i druhou, lépe vybavenou 16GB verzí RTX 4060 Ti. Těch 8 GB paměti k dobru se však na ceně karet podepsalo víc, než by se slušelo. Mimo jiné i proto, že výrobci nabízejí 16GB verze až u dražších a lépe vybavených modelů. U těch nejlevnějších a z hlediska poměru cena/výkon nejvýhodnějších mají v sortimentu jen 8GB varianty.