Nerecenze chodicího pásu. Je to divné a v kanceláři jsem za blázna, ale miluji to

Sedák téhle židle je umístěný na pružině, takže nutí zádové svalstvo k neustálé aktivitě. Že to funguje, poznáte tak, že ze začátku vydržíte sedět hodinu, pak to chce odpočinek. Postupně se tělo přizpůsobí, ale ani dnes na téhle konstrukci nevydržím celý pracovní den (mám ji doma, i s notebookem si odbíhám lehnout, nebo sednout k jinému stolu na pevnou židli).

Existuje řada studií o tom, jak toxické je sedavé zaměstnání na lidské zdraví. Jako dlouholetá kancelářská krysa to mohu potvrdit – i když vytrvale sportuji, nestačí to a dlouhodobě řeším (řešil jsem) problémy s bolavými zády.

Poruším veškerá pravidla skladby článku, vezmu to zeširoka a nebudu se snažit o objektivní a univerzální názor. Tahle hračka a její určení je tak specifické, že vám převyprávím příběh o tom, jak zapadla do mého života, a budu doufat, že si v něm najdete něco zajímavého i pro vás.

Stůl používám trochu netypicky. Tvůrci doporučují střídat sezení a stání v nějakých rozumných intervalech cca půl hodiny až hodina. Já to dělám jinak – tři dny v týdnu doma sedím (balanční židle, sem tam leh, viz výše), pak dva dny v kanceláři povětšinou stojím, pohupuji se v rytmu hudby, odcházím si pro myšlenky na druhou stranu místnosti.

Myslel jsem si, že je úplný magor. Pak ta myšlenka několik měsíců zrála. Pak se ozvali z Electroworldu, jestli chci otestovat Capital Sports Workspace Go . A už to bylo…

Miluju svůj zvedací stůl a všechny ty experimenty, které mají nabourat statické sezení na židli. Vědí to na mě i kolegové, a tak mi nosí vychytávky, jako je klekačka z 80. let. Líbí se mi gymnastický míč, na kterém sedí kolega ve vedlejší kanceláři. Od manželky jsem si půjčil balanční čočku, na které stojím u zvedacího stolu. Škoda, že si toho všimla (po pouhých dvou měsících) a chtěla ji vrátit.

Možná už ohrnujete nos nad tím, že tady pěju ódy na chození v kanceláři. Jistě, mnohem radši bych se šel projít do lesa, ale takový luxus si dopřeju párkrát do měsíce. Kdežto tenhle pás můžu strčit pod stůl na hodinu každý den. Prostředí a okolnosti sice nejsou ideální, ale ten pohyb je reálný, skutečně zapojíte svaly, skutečně vydáte energii.

To je slušný výkon! …ale napoprvé jsem to přehnal. Svaly se zotaví rychle, ale na kombinaci bosého chodidla a gumového pásu bolestivě vzpomínám ještě po týdnu. Tři hodiny jsou na mě moc, ale po několika týdnech zkoušení vidím jako ideál hodinu nebo 90 minut. Právě v téhle zóně vidím největší benefit chodicího pásu.

Jaké to je chodit na pásu u stolu a pracovat na počítači? Na první pohled to zní nereálně, ale po chvíli jsem upadnul do rytmu a věnoval se práci. Čekal jsem, že bude těžké se soustředit, ale opak byl pravdou – jako by fyzická aktivita držela v pohotovosti i mozek. Znáte ten efekt, kdy vás na procházce přepadají ty nejlepší myšlenky?

Electroworld v popisu produktu mluví o běžeckém pásu, ale to označení není správné. Workspace Go je na první pohled to samé, co možná znáte s fitness centra, ale je kratší, užší, nižší (klíčový parametr, když chcete kombinovat se zvedacím stolem), lehčí (důležité při manipulaci), pomalejší (max 6 km/h, to prostě není běh), nemá rám, kterého byste se přidržovali, a v neposlední řadě je levnější.

Capital Sports Workspace Go

Zatím jsem mluvil o chodicím pásu obecně, teď se pojďme podívat na konkrétní produkt, který jsem testoval. Výrobce je německý, model Workspace Go u nás prodává Electroworld za 8 999 Kč. Na první pohled je to hodně peněz, v kontextu výše zmíněné židle a stolu je to vlastně docela přijatelná částka.

Ovládání je jednoduché: pás zapnete a nastavíte požadovanou rychlost v desetinách km/h. Pokud ztratíte dálkové ovládání, jde to udělat i tlačítky přímo na přístroji. Levý displej počítá kroky, v mém případě však byly hodnoty nesmyslné, čísla naskakovala dvou- až trojnásobně rychleji, než jsem hýbal nohama. Na prostředním displeji problikává čas workoutu a rychlost v km/h, vpravo se střídá ušlá vzdálenost a přepočet na kalorie.

Je to můj první chodicí pás, takže nejsem schopný hodnotit hlučnost v kontextu konkurence. Hlučné to je, ale tak jak jsem schopný při práci ignorovat/zvyknout si na chůzi, jsem úplně stejně schopný vytěsnit i hluk. Dá se pustit hudba, dají se použít ANC sluchátka.

Spíš mě zajímalo, jak hluk vnímá okolí. Přinést si pás do společného open-space office by bylo poněkud bezohledné. Ve vedlejší kanceláři byl hluk zanedbatelný, horší to bylo o patro níže – kolegové si mysleli, že někde u sousedů propukla hodně monotónní technoparty (ve skutečnosti jde o kombinaci konstantního mechanického hluku cyklicky zvýrazňovanou jednotlivými kroky).



Workspace Go je relativně tenký, má masivní gumové nohy a kolečka pro snazší manipulaci.

Po cca měsíci používání vám bohužel nepovím, jak se s Workspace Go žije dlouhodobě. Pás je nutné udržovat správně napnutý (ani málo, ani moc), je tu nějaké mazání, dotahování, ale během jednoho měsíce jsem nic z toho nemusel řešit.

Sportovci se možná zeptají, jak tuhle aktivitu dostat na Stravu. Těžko. Na krabici pásu jsou loga Google Play a Apple AppStoru, ale aplikace jsem nenašel. Hodinkami tyhle kroky nezměříte, protože ruka leží opřená u počítače.

Dvě mouchy jednou ranou

Tolik tedy můj příběh o tom, jak jsem se zbavil bolesti zad. Je na vás, jestli něco z něj použijete ve svém životě. Dokážu si představit kombinaci chodicího pásu a Netflixu. Možná pás plus kniha? To už je na vás. Každopádně už víte, že to existuje a že to funguje.

PS: A ještě jedna věc funguje. Víte, jak některé chytré hodinky každou chvíli otravují s tím, že moc dlouho sedíte a měli byste se projít, nebo protáhnout? Udělejte to. Jestli je vám 40 a více, udělejte to pokaždé. Dojděte si pro kafe, mrknout se do vedlejší kanceláře, nebo co dělají děti, pokud jste na home office.