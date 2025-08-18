Nepřipojovat, nesdílet, neoznačovat. Statistiky ukazují, jak zacházíme s telefonem na dovolené

Chytrý telefon se stal neodmyslitelnou součástí letní dovolené. Podle aktuálního průzkumu společnosti ESET si ji bez něj nedokáže představit 88 % Čechů. Přesto téměř polovina z nich ale zařízení před cestou nijak nezabezpečí.
Dovolená je bez mobilního telefonu prakticky nemyslitelná. Smartphone slouží jako fotoaparát, navigace, diář, peněženka i vstupenka do letadla. A právě proto je jeho zabezpečení klíčové. Průzkum společnosti ESET ukázal, že 49 % Čechů si před dovolenou nezálohuje obsah telefonu a neřeší ani aktualizace systému. A jen 27 % respondentů zkontroluje aktuálnost aplikací a systému. Bezpečnostní software má aktualizovaný pouze pětina dotázaných.
„Chytrý telefon je dnes přirozenou součástí cestování – máme v něm doklady, fotky, komunikaci s blízkými i platební nástroje. Přitom jen minimum lidí ho skutečně chrání,“ varuje Michal Červenka, marketingový ředitel české pobočky ESET. „Moderní hrozby nepředstavují jen viry, ale i ztráta dat, podvody při rezervaci ubytování nebo napadení přes nezabezpečenou Wi-Fi,“ doplňuje.
