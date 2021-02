Nepřevedli jste si data z Google Play Music? Pospěšte si, za chvíli je služba smaže

Původní Google Play Music je od prosince již kompletně vypnuté, Google ale data stále drží. To se brzy změní, jak informuje v e-mailu rozeslaným uživatelům. Pokud si tedy chcete převést svou knihovnu jinam, nastala poslední chvíle.

Konec původní služby Play Music započal v minulém roce, kdy Google postupně uvedl možnost přenosu obsahu do nástupnického YouTube Music a nakonec uživatelům vypnul do staré služby přístup. Od prosince by tak mělo nastat u všech a nyní již informuje o tom, že budou smazána i uložená data. To se týká třeba obsahu v knihovně, vytvořených playlistů, ale i nahraných písní.



Google rozesílá uživatelům poslední varování

Jestliže chcete pokračovat u Googlu, můžete využít přenos na stránce YouTube Music, kde se jedním klinutím přenese celá vaše knihovna. Díky tomu si zachováte svůj obsah a můžete pokračovat s poslechem hudby na YouTube.

Svá data ze služby si ale můžete stáhnout k sobě díky službě Google Takeout (Export dat Google). Zde se stačí přihlásit a vybrat služby, ze kterých chcete svá data stáhnout. Mezi nimi je prozatím ještě i Play Music. Do počítače se pak stáhnou soubory s knihovnou, i nahrané a zakoupené MP3.

V obou případech si pospěšte – u mého účtu Google varuje, že ke smazání dojde již 24. února. Stejně jako u vypínání Play Music, i tady bude zřejmě Google postupovat po vlnách, v případě přenosu ale není nač čekat.

Jak přenést svá data do YouTube Music?