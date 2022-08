Neprávem opomíjený. Test procesoru Intel Core i9-12900

Intel Core i9-12900 se krčí na policích obchodů ve stínu výkonnějšího modelu s písmenem K v názvu, je však mnohem zajímavější, než vypadá.

Plusy Skvělý vícevláknový výkon

Dobrý na hraní her Minusy Nekonzistentní výkon 8,9 Hodnocení

Když už člověk investuje vysoké desetitisíce do počítače, většinou si rovnou dopřeje to nejlepší na trhu. To často zahrnuje i jeden z nejvýkonnějších procesorů vůbec, Intel Core i9-12900K (nebo snad i 12900KS) a nebere v úvahu mírně levnější a uzamčený model i9-12900, i přestože svůj procesor nehodlá taktovat.

Intel Core i9-12900 a model 12900K mají stejný počet jader, stejně velkou cache a výkonnější „káčko“ má jen o 100 MHz vyšší takty při turbo režimu a o 40 W vyšší spotřebu. Dražší model je v podstatě jen o něco rychleji nataktovaný, což se poměrně výrazně projevuje na spotřebě. Nedivil bych se uživateli, který by si svůj procesor Core i9-12900K podtaktoval pro velmi podobný výkon se znatelně nižší spotřebou.