Není to drahá zbytečnost. Jaká je role grafického monitoru ve fotografii

Grafický monitor je ve výbavě fotografa podobně důležitou součástí jako foťák, objektivy nebo blesky. Proč, jaké má výhody a potřebujete takový monitor i vy?

Běžně si nadšený fotograf sám od sebe neřekne, že by potřeboval grafický monitor. Dokonce se mu to může zdát jako zbytečné vyhazování peněz, protože by si raději koupil třeba další objektiv. První popud většinou přijde od někoho jiného, často kamaráda-fotografa, a jedná se o komentář jako „všechny tvé fotky jsou příliš tmavé“ nebo „tvoje fotky mají podivné barvy“. Sám na to člověk přijde hlavně v případě, když si nechá své fotky vytisknout, a ony nevypadají jako v počítači.

Pochopitelně se může jednat i o problém (špatně nastaveného) fotoaparátu, pokud tisknete přímo z JPEGu. Ale většina pokročilých fotografů již bude vyvolávat RAWy v počítači a právě zde se mohou tyto podstatné chyby zrodit. Není to však pravidlem a záleží hlavně na monitoru. Jak jej vybrat, jaké jsou rozdíly mezi běžnými a grafickými monitory a je potřeba připlácet?

Základní rozdíly

Běžné a grafické monitory vypadají na první pohled podobně. Mohou mít stejnou konektorovou výbavu, podobnou ergonomii, klidně mohou být oba nakalibrované z výroby nebo mohou mít oba 10bitové barvy.