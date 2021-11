Není to další OneNote. Loop proroste snad všemi službami Microsoftu

Málokdo nabízí tak široké portfolio nástrojů jako Microsoft. Mnoho z nich se do určité míry překrývá. Na konference Ignite 2021 firma odhalila další nástroj pro kreativní činnosti, kam můžete zapisovat poznámky, nápady a obecně prakticky cokoli. Důraz klade na týmovou spolupráci a integraci napříč službami.

Bílé plátno či tabule, na které píšete a kreslíte – i tak by se dal Loop velmi zhruba popsat. Připodobnit by se dal rovněž k OneNotu, který ale více funguje jako svébytný samostatný nástroj. Loop koncepčně stojí na propojení s dalšími službami od Microsoftu, ale jinak, než jsme typicky zvyklí. Atomizace umožňuje integraci na vyšší úrovni.



Loop funguje i jako samostatný klient. V tomto bodě připomíná OneNote

Atomizovaná služba pro hybridní styl práce

Nová platforma se skládá ze tří částí:

Pracovní prostředí. Lze ho přirovnat k poznámkovému bloku. Jedná se typicky o jeden celý projekt, v rámci něhož pak dle potřeby vytváříte konkrétní stránky. Stránka. Jedná se o již zmíněné plátno. Bavíme se o prázdném prostoru, který zaplníte obsahem. Stránek můžete mít v pracovním prostředí více. Atomické jednotky produktivity. Tak Redmondští nazývají konkrétní typy obsahu, který můžete přidat na plátno. Jedná se o seznamy úloh, tabulky, odstavce textu, ale i komplexní položky z Dynamics 365 aj. Tyto typy obsahu budete vytvářet napříč službami od Microsoftu. Pracovat s nimi můžete jak v dílčích aplikacích, tak v klientu Loopu.

Klíčové podle Microsoftu je, že každou „jednotku produktivity“ v daném okamžiku používáte samostatně a bez ohledu na ostatní. V rámci veřejného spuštění služby vývojový tým k dostupným jednotkám přidává hlasovací tabulky a prostředí pro sledování stavu (výkonu zapojených lidí do produkce). To ale odbíhám od jádra.

Microsoft současně pracuje na komplexním propojení svých služeb. Loop proroste do ostatních služeb a právě nich budete moct vytvářet obsah pro Loop. Jako první se objevila implementace v chatu v Teams. V tomto měsíci budou následovat ještě Outlook a OneNote. K veřejnému uvedení ale doje až v příštím roce.

Jak bude Loop fungovat? Modelový příklad

Nová služba se vyvinula z konceptu, který jsme na Buildu 2019 poznali jako Fluid Framework.

Otevřete skupinový chat v Teams, budete uvažovat na tím, co musíte do konce týdne udělat. Do chatu vložíte seznam úloh, který bude fyzicky uložený ve OneDrivu a později k němu později budete moct přistoupit rovněž ze stránky v Loopu. Nebo jej upravíte ve specializovaném nástroji, což by v tomto případě byl zřejmě Microsoft To Do.

Seznam úloh následně pošlete své nadřízené e‑mailem. Bude to přitom stále živý objekt, jehož obsah se bude moct měnit. Ačkoli jsme již propojování služeb viděli už dříve, Loop předznamenává výrazný odklon k hybridnímu stylu práce.

