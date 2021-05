Není jen na hraní. Virtuální a rozšířená realita slouží pro dobrou věc

Po nepříliš velkém úspěchu v herním světě by se mohlo zdát, že už virtuální realita není v kurzu. Opak je však pravdou – nachází uplatnění ve školství, u zaměstnavatelů, ve zdravotnictví či v armádě.

Přestože vývojáři softwaru i hardwaru do virtuální reality nasypali obrovské peníze, skutečný úspěch v herním světě zaznamenala až s před rokem uvedenou hrou Half-Life: Alyx, která se bez VR headsetu neobešla. Díky strhující atmosféře, skvělé grafice a fenoménu Half-Life přesvědčila o koupi VR sady i ty, kteří o tom dříve ani neuvažovali.

I přes tento dílčí úspěch to však stále nevypadá, že by hráči hromadně přecházeli na VR, přestože se o to společnost Valve snaží například i založením platformy SteamVR, sdružující jak VR hry, tak nejrůznější VR zážitky. Virtuální (VR) a rozšířená (AR) realita jsou jen dalším způsobem hraní, který vyžaduje k tomu speciálně navrženou hru. Hraní, které vás dokonale pohltí a které je díky zlevňování headsetů, zvyšování výkonu počítačů a širšímu hernímu portfoliu čím dál atraktivnější.

Nové obzory

Ukazuje se však, že virtuální realita má velkou budoucnost i v podnikovém, profesionálním a vzdělávacím nasazení, tedy v praktických aplikacích. Může přinést nejen dříve nepoznané možnosti, ale hlavně dlouhodobě ušetřit nemalé finanční prostředky, na což řada firem slyší.

Zatím se to týká především virtuální reality, tedy kompletně digitálního virtuálního prostředí. Rozšířená realita, která zobrazuje digitální informace do skutečného fyzického světa, zůstává stále ještě natolik nedokonalá a drahá, že se příliš velkého rozšíření dosud nedočkala. Přesto i tu jistě čeká světlá budoucnost.