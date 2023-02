Není hezký a špatně se ovládá. E-mailový klient Thunderbird proto projde velkou proměnou

O nutném redesignu mluví tvůrci Thunderbirdu už rok. Letos bychom se měli dočkat prvních výraznějších novinek, kompletní proměna uživatelského rozhraní ale potrvá ještě další dva roky, uvádí autoři na blogu.

V létě vyjde Thunderbird 115 „Supernova“. Přesné datum neznáme, ale příhodné datum by bylo 28. července, na kdy připadne dvacáté výročí od uvedení první verze. Letošní verze přinese nový boční panel s rychlým přístupem k poště, kalendáři, kontaktům a úkolů. Promění se i samotný kalendář, průvodce přidáním nových účtů nebo editor zpráv.

Cílem ale je od základu přepracovat UI i UX, protože dle slov tvůrců si Thunderbird už deset let s sebou táhne technologický i vizuální dluh. Program vypadá zastarale a nepoužívá se tak dobře, jak by mohl. Vývoj se tedy v příštích letech soustředí na to, aby Thunderbird nepůsobil jako převlečený Firefox (kterým ve skutečnosti je).

K velkým změnám dojde i na pozadí, což by mělo usnadnit vydání nových verzí, protože jednou z priorit je návrat k měsíční periodě. Komu se standardní vzhled nebude líbit, proto toho chtějí autoři zachovat široké možnosti přizpůsobení.



Takhle bude vypadat Thunderbird 115

MZLA Technologies spadající pod Mozilla Foundation má s Thunderbirdem velké ambice. Firma loni oznámila, že po desktopech zamíří i na mobily. Plány na vytvoření zcela nového e-mailového klientu ale padly. Místo toho vzala pod svá křídla open source aplikaci K-9 Mail, která je dostupná na Androidu. MZLA už přidala kopec nových funkcí a v létě aplikaci přejmenuje na Thunderbird. Pracuje se také na synchronizaci nastavení a filtrů mezi desktopem a mobilem.