Není bilion jako bilion. Mezinárodní číselný svinčík nám dělá problémy dodnes

Není bilion jako bilion. To je známá věc, přesto tento stručný výrok dělá mnoha lidem i firmám dodnes velké problémy. Dobře jej popisuje třeba česká Wikipedie.



Příklad špatného použití v terminologickém slovníku jednoho z českých poskytovatelů internetu. V našem případě je „tera“ zkratka pro bilion a nikoliv anglický trilion.

Ve světě se dnes používá hned několik systémů pojmenovávání vysokých čísel počínaje miliardou. K těm základním patří dlouhá a krátká škála, přičemž obě pocházejí z novověké Evropy. V zemích EU převládá používání dlouhé škály.

V dlouhé škále pojmenováváme vysoká čísla takto:

(upraveno z Wikipedie)

Hodnota Dlouhá škála Zkratka 100 1 jedna 103 1 000 tisíc kilo (k) 106 1 000 000 milion mega (M) 109 1 000 000 000 miliarda giga (G) 1012 1 000 000 000 000 bilion tera (T) 1015 1 000 000 000 000 000 biliarda peta (P) 1018 1 000 000 000 000 000 000 trilion exa (E) 1021 1 000 000 000 000 000 000 000 triliarda zetta (Z) 1024 1 000 000 000 000 000 000 000 000 kvadrilion yotta (Y)

Ve zbytku světa ale převládá spíše krátká škála, kterou používají také v kolébce počítačových technologií USA. Není tedy divu, že při překladu technických textů z angličtiny a naopak často vznikají chyby.

V krátké škále pojmenováváme vysoká čísla takto:

(upraveno z Wikipedie)

Hodnota Krátká škála Zkratka 100 1 jedna 103 1 000 tisíc kilo (k) 106 1 000 000 milion mega (M) 109 1 000 000 000 bilion giga (G) 1012 1 000 000 000 000 trilion tera (T) 1015 1 000 000 000 000 000 kvadrilion peta (P) 1018 1 000 000 000 000 000 000 kvintilion exa (E) 1021 1 000 000 000 000 000 000 000 sextilion zetta (Z) 1024 1 000 000 000 000 000 000 000 000 septilion yotta (Y)

Jak vidno, naše dlouhá škála vkládá mezi názvy z krátké škály mezistupně zakončené -arda. Zatímco tedy třeba v americké krátké škále nastupuje po milionu hned bilion, v evropské dlouhé škále nastupuje po milionu miliarda představující tisíc milionů. Americký bilion je tedy evropská miliarda a naopak.



Ve světě se pro velká čísla používá hned několik typů názvosloví: dlouhé (modrá), krátké (červená), oboje (fialová), další systémy (žlutá). Autor: Mliu92, CC BY-SA 4.0

Tyto rozdíly pochopitelně vnášejí do mezinárodního názvosloví neuvěřitelný nepořádek, dnes už ale neexistuje autorita, která by pojmenovávání vysokých čísel definitivně sjednotila. Naposledy se o to v roce 1948 pokusila Mezinárodní konference o mírách a váhách s tím, že země zavedou dlouhou škálu, nakonec ale zůstalo jen u slov.

Chybné překlady tak budou trápit autory nejen českých textů i nadále.