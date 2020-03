Nenechte školáky zahálet! Tipy na weby, kde se děti mohou zábavnou formou učit

Web Škola s nadhledem slibuje na titulní stránce „zábavné online procvičování od základky po střední“. Do vyhledávacího pole stačí zadat název předmětu nebo tématu a obratem dostanete na výběr z celé řady tematicky zaměřených testů.

Z hlediska vzdělávání je o něco zajímavější možnost vytváření klasických kvízů s výběrem z několika odpovědí. Praktická je také možnost vytváření párových kvízů, ve kterých dítě k sobě přiřazuje související slova formou hraní pexesa – zde se přímo nabízí využití pro procvičování slovíček. Sestavený kvíz lze sdílet buď pomocí kódu, který dítě zadá na hlavní stránce, nebo formou odkazu (viz například zde ).

Scratch

Zatímco rodiče mnoha dnešních dětí se učili programovat v BASICu nebo PASCALu, doba pokročila a s ní i způsob, jak se žáci základních škol seznamují se základy algoritmizace. Jedním z aktuálních „pedagogických hitů“ je Scratch, fungující na principu jakési vizuální stavebnice.



Scratch

Na úvodní stránce stačí klepnout na tlačítko Začni vytvářet, čímž se dostanete do editoru. Jako první doporučujeme přepnout rozhraní do češtiny, což provedete přes tlačítko s ikonou zeměkoule. Následně lze sestavovat algoritmus jednoduše tak, že budete přetahovat bloky s příkazy z levé nabídky do scénáře uprostřed. Klepnutím na scénář spustíte sestavenou sekvenci.

Pokud by vaše děti nebavil oranžový kocour, mohou ho snadno vyměnit za jinou postavičku či objekt, případně si vytvořit vlastní. Na webu iMyšlení pak najdete vzdělávací materiály, které lze použít pro systematickou výuku. Kromě metodiky jsou jejich součástí žákovské listy s detailními postupy, testy a pracovní soubory.