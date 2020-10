Nenechte se sledovat: Jak na internetu nezanechat stopy

Ať už procházíte nejnovější aktuality, příspěvky na sociálních sítích, nebo nakupujete v e-shopu, zůstává za vámi výrazná digitální stopa. Dbáte-li na ochranu svého soukromí, měli byste se chránit!

Někdy to jsou maličkosti – například to, že vás webová stránka pozdraví jménem, které jste zadali při registraci, nákupu či psaní příspěvku do diskuze pod článkem. Některé metody sledování jsou ale rafinovanější. Vězte, že není náhoda, když se vám poté, co jste hledali na webu sekačku na trávu, začnou na sociální síti objevovat reklamy právě na tento typ produktu. Jedná se o takzvaný remarketing, a někdy může třeba vaší drahé polovičce prozradit to, co pro ni/něj vybíráte pod vánoční jedli.

Existuje celá řada metod, jak sledovat chování uživatele napříč navštívenými weby. Nejčastěji bývá jejich cílem vytvoření profilu pro následné zobrazování reklamy. Pokud například pravidelně navštěvujete web o počítačích, je poměrně pravděpodobné, že vás zaujme reklama na nejnovější notebook či monitor.