Nenahraditelný Google: Mohou být telefony Huawei úspěšné i bez služeb Googlu?

Androidový telefon bez Google služeb? Otázka, kterou by snad nikoho nenapadlo se zabývat, se v proběhu loňského roku stala tvrdou realitou. Huawei se musí obejít bez služeb Googlu a vybudovat vlastní alternativu.

Zdá se to jako naprostá samozřejmost: k telefonu s Androidem se přihlásíte pomocí účtu Googlu, stáhnou se vám všechny kontakty a další nastavení z cloudu, můžete si nainstalovat miliony aplikací přes Google Play Store, můžete platit telefonem atd. Je to tak zavedené a samozřejmé, že snad nikdy nebyl důvod přemýšlet nad tím, že by to mohlo být jinak. Jenže...

Pokusím se vyhnout politice a nějakému souzení, kdo je v této situaci ten špatný, byť to asi půjde těžko, protože právě politika a obviňování jsou hlavním zdrojem sváru. Velmi zjednodušeně: USA (přesně ministerstvo obchodu) má vůči Huawei výhrady a obviňuje jej ze špionáže, sledování atd. Huawei očekávaně všechna nařčení odmítá. Výsledkem je to, že Huawei nesmí od května 2019 využívat americké technologie a software.



Huawei P40 Pro. Telefon za bezmála 30 tisíc korun se špičkovým hardwarem, nejnovějším Androidem, ale bez služeb Googlu

Produkty, které spatřily světlo světa před tímto zákazem, jsou stále relativně v pohodě, což je třeba i loňský prémiový telefon Huawei P30 Pro. Telefon má přístup ke službám Googlu a můžete jej používat zcela plnohodnotně, stejně jako jakýkoli jiný telefon. Ale i nad stávajícími produkty visí Damoklův meč. Reálný dopad sankcí se už několik měsíců odkládá a de facto se jen prodlužuje výjimka. USA tak technicky drží v šachu miliony uživatelů telefonů Huawei.

Nicméně nově uváděné modely telefonů, včetně špičkových modelů Huawei Mate 30 Pro nebo řady P40, už zažívají omezení naplno. Na ty se již „doběhová“ výjimka nevztahuje. Telefony se tedy musí obejít bez služeb Googlu. Jak je takový telefon použitelný?