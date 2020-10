Nemůžete přijít na název písničky? Zabroukejte ji do Googlu a on ji zkusí najít

Problém starý skoro jak moderní civilizace sama. Máte v hlavě útržek melodie, ale nemůžete zjistit, jak se písnička jmenuje. Dosud jste se v takové situaci mohli obrátit na specializované aplikace typu SoundHound, kam bylo možné melodii zazpívat nebo zabroukat a on se ji pokusil identifikovat. Ale ne každý má podobnou aplikaci vždy po ruce, proto funkci nově dostal i Google.

Nová vychytávka se jmenuje „Hum to Search“, což by se dalo volně přeložit jako „Broukáním k vyhledání“ a poskytuje přesně to, co slibuje – jakmile do vyhledávače Googlu zazpíváte nebo zabroukáte melodii, u které chcete zjistit, jaký interpret za ní stojí, vyhledávač aktivuje své modely strojového učení a pokusí se autora zjistit.

„Jednoduchý způsob, jak to vysvětlit, je, že melodie písně je jako její otisk prstu – každá má svou jedinečnou identitu,“ popisuje Google v blogovém příspěvku, kde novinku oznámil. „Připravili jsme modely strojového učení, které mohou přiřadit vaše broukání, zpěv nebo pískání ke správnému otisku,“ dodává.

Funkce aktuálně funguje v aplikaci Googlu jak na iOS, tak na Androidu, plus o ni můžete požádat Google Asistenta. Jde jen o to, aby zařízení mělo mikrofon. Kliknutím na ikonku mikrofonu a pole „vyhledat píseň“ se vyhledávání a nahrávání aktivuje.

Na iOS zatím můžete vyhledávat jen v angličtině, na Androidu pak v dalších 20 jazycích. Google slibuje, že rozšíření do dalších řečí bude následovat.