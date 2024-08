Nemusíte bastlit, ale doma vyrobená meteostanice je levnější a přesnější (Podcast Živě)

S naším vrchním bastlířem, kutilem a makerem rozebíráme fenomén bastlení, kutilství a makerství. Lidé si vyráběli a ohýbali věci pro vlastní účely zřejmě odnepaměti. Z nutnosti nedostatku se do značné míry stal koníček, jak ale Jakub Čížek říká, pořád může být přínosné.

Když si např. sestavíte meteostanici, bude výrazně levnější než ta hotová. Bude i měřit přesněji. Něco se musíte naučit, je to ale čas, který investujete do sebe. Jak s bastlením začít? Je nutně finančně náročné? Tipy od Jakuba doplňují motivační historky o tom, co už v redakci a u sebe doma postavil a vylepšil. Mj. díky němu ovládáme klimatizaci od počítače z webového prohlížeče. Děkujeme!

