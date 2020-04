Nemocnice pod útoky ransomwaru. Útočníky nikdo nedopadne, říká v rozhovoru etický hacker Martin Haller

Na české nemocnice neútočí pouze zákeřný virus COVID-19. V posledních měsících se dvě z nich staly cílem útoků vyděračského ransomwaru. Souvisely útoky s počínající pandemií? Má smysl platit výkupné?

Podle bezpečnostního experta Martina Hallera se hackeři nejčastěji do firem dostávají skrze špatně zabezpečenou službu vzdálené plochy a stejně tak tomu bylo i u nemocnic v Benešově a v Brně. „Když jsem zpětně dělal průzkum, všiml jsem si, že v benešovské nemocnici měli skrze vzdálenou plochu dostupný kritický server. Jeho prolomením by útočníci ovládli celou síť,“ říká Haller.

Už v minulosti jste se vyjadřoval ohledně napadení nemocnic v Benešově a v Brně. Mohl byste přiblížit, v čem útoky spočívaly?

Obě nemocnice byly napadeny vyděračským ransomwarem. Část jejich dat a zařízení byla zašifrována, a tudíž přestala fungovat. Jako preventivní opatření před dalším šířením nákazy se správci rozhodli celou síť vypnout. Běžný scénář, který se v komerční sféře odehrává již roky.

Pro úplnost bych rád řekl, že jsem případy nevyšetřoval, a vycházím tak z veřejně dostupných informací a zkušeností z jiných případů.

Sledujete oba případy nadále?

Sleduji, ale nové informace se neobjevují. Spíše mám pocit, že je tendence oba případy zamést pod koberec. Je to přitom škoda, protože z výsledků vyšetřování by mohli profitovat ostatní – věděli by, na co si dát pozor.

Kdo je Martin Haller Martin Haller se věnuje od svých studií správě počítačových sítí. V současnosti se zaměřuje zejména na bezpečnost malých a středních firem, a to ve společnosti Patron-IT, jejímž je spoluzakladatelem. Působí jako etický hacker, na blogu martinhaller.cz přispívá s aktualitami z oblasti bezpečnosti a také vlastními postřehy z praxe.

Měly útoky nějaké společné rysy?

Dle mého názoru došlo v obou případech k ručnímu nasazení ransomwaru přímo hackery. Odpovídá tomu čas i rozsah škod. Hackeři totiž operují primárně mimo běžnou pracovní dobu. V určitou chvíli, aby byl ransomware účinný, musí povypínat všechny programy, aby mohl ransomware data zašifrovat. Jenomže vypnutí těchto programů si každý hned všimne, a pokud včas zalarmuje správce, ti mohou ransomware zastavit ještě v době, kdy není moc dat zašifrováno. Proto se tato fáze dělá přes noc nebo o víkendu, kdy je pravděpodobné, že si toho nikdo nevšimne.

Stejně tak ransomware, který k vám dorazí e-mailem a otevře jej běžný zaměstnanec, nemůže napáchat tolik škod. Přece jen by nebylo normální, aby asistentka měla práva vymazat všechny firemní servery.