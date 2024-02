Německý výrobce baterií Varta musel po kybernetickém útoku zastavit výrobu v pěti závodech

Výrobce baterií Varta v úterý 13. února oznámil, že se stal terčem kybernetického útoku, který ho donutil odstavit informační systémy a zastavit výrobu v pěti závodech. Firma uvedla, že se v pondělí večer hackeři zaměřili na některé části její IT infrastruktury, což způsobilo vážné narušení v pěti výrobních závodech. Podrobnosti přináší web Bleeping Computer.

„Včera v noci, 12. února 2024, se skupina Varta stala terčem kybernetického útoku na část svých IT systémů,“ stojí v relativně strohém tiskovém prohlášení. „Týká se to pěti výrobních závodů a administrativy. IT systémy, a tedy i výroba, byly z bezpečnostních důvodů preventivně dočasně odstaveny a odpojeny od internetu.“

Byl to ransomwarový útok?

Rozsah dopadů incidentu se v současné době vyhodnocuje a způsobené škody zatím nebyly stanoveny. Varta uvádí, že její současnou prioritou je zajistit integritu dat, přičemž se rozhodla pro proaktivní vypnutí, které by mělo pomoci omezit narušení IT systémů.

Firma dále uvádí, že zavedla opatření v souladu se svým krizovým plánem a vytvořila pracovní skupinu složenou z odborníků na kybernetickou bezpečnost a forenzních specialistů na data, kteří pomohou s obnovou systémů.

Přestože incident nese znaky útoku ransomwaru, není v tuto chvíli jasné, jak se hackeři dokázali dostat do IT systémů a zda požadují výkupné. K útoku se zatím nepřihlásila žádná významná ransomwarová skupina. VARTA uvádí, že „rozsah způsobených škod nelze v tuto chvíli určit.“

Negativní dopad na cenu akcií

Varta AG je v současnosti známá především v oblasti výroby baterií pro koncové spotřebitele, včetně domácích baterií, automobilových akumulátorů, nabíječek, přenosných zdrojů energie (power bank) a svítilen, jakož i systémů pro ukládání energie.

Druhého ledna 2019 převzala americká společnost Energizer Holdings, Inc. kontrolu nad segmentem spotřebních baterií VARTA. O necelých šest měsíců později podepsala Varta s Energizer Holdings smlouvu o akvizici divize spotřebních baterií pro regiony Evropa, Střední východ a Afrika.

Varta má tři výrobní závody v německých městech Ellwangen (kde sídlí), Dischingen a Nördlingen a další montážní a balicí závody v Rumunsku a Indonésii. Zastavení výroby ve všech závodech bez jasného časového plánu na obnovení provozu vedlo k tomu, že cena akcií Varty se po oznámení kybernetického útoku propadla o 4,75 %.