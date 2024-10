Nemáte zhlédnutí, nezasloužíte si kvalitu. Instagram snižuje rozlišení nepopulárních videí

K praktice, která popudila řadu uživatelů, se přiznal šéf Instagramu Adam Mosseri. Obrázková sociální síť snižuje kvalitu videí, které nedostávají dostatečné množství zhlédnutí. Že to není zcela fér k malým tvůrcům? Mosseri to nerozporuje, podle něj je ale důležitější obsah, nikoliv rozlišení.

Máte nový iPhone, se kterým natočíte krátké video ve velmi vysoké kvalitě. Zveřejníte ho na Instagramu, jenže po čase tam vypadá ošklivě. Reálná situace, ke které na síti dochází. Spekulovalo se o ní dlouho, dříve ji dokonce nakousla Meta na svém blogu, ale až nyní ji naplno přiznal Mosseri ve videu, které začalo kolovat na Threads, jak upozornil server The Verge.

„Obecně platí, že chceme zobrazovat videa v nejvyšší možné kvalitě... Pokud však něco není dlouho sledováno - protože naprostá většina zhlédnutí je na začátku - přejdeme na video nižší kvality. A pokud je to opět hodně sledované, pak znovu zobrazíme video ve vyšší kvalitě,” uvedl šéf Instagramu, jak síť pracuje s kvalitou videí.

Meta šetří kapacitu

Síť tuto praktiku zavedla, aby šetřila kapacitu a výpočetní výkon. Už ve zmíněném blogovém příspěvku Meta uváděla, že na její platformy přibývá tolik videí, že to přestává stíhat - každé videí nejdříve dostane základní kódování a když na něj budou lidé klikat, vyslouží si lepší kódování. Když začne být hodně populární, pak na něj aplikuje to nejlepší kódování. Do celého procesu je zahrnutá predikce, kterému videu se bude dařit.

„U tvůrců, kteří mají více zhlédnutí, přecházíme na vyšší kvalitu (náročnější kódování a dražší úložiště pro větší soubory),“ potvrdil Mosseri.

Asi to není fér, ale...

Ze strany firmy to zní logicky, vydělávají ji hlavně populární videa a proto se zaměřuje na tento obsah. Zároveň to ale znamená, že automaticky tím podporuje hlavně populární influencery a menší tvůrci se dokážou hůře prosadit. Může být demotivující vkládat úsilí do technické stránky videa, když mu pak Instagram sníží kvalitu na úkor populárních osobností.

Někteří uživatelé v diskuzi pod příspěvkem Mosseriho neskrývali vyděšení, padala slova, že jde o „šílený přístup”. Šéf Instagramu vysvětloval, že konkrétní jedince nikdo nepenalizuje, zpracování videí probíhá ve velkých objemech. Že to nepůsobí fér, je podle ředitele oprávněná obava, je ale přesvědčen, že úspěch videa neovlivňuje tolik jeho obrazové rozlišení jako jeho konkrétní obsah. Rozlišení dle jeho slov řeší více samotní autoři než diváci, kterým na něm až tolik nezáleží.