Nelegální farma na Ukrajině netěžila „normální“ kryptoměny. Snažila se získat in-game peníze ve hrách FIFA

Je to více než týden, co jsme psali o zátahu na ukrajinskou nelegální farmu, která využívala 3800 konzolí PS4 a 5000 počítačů k těžbě kryptoměn a kradla u toho elektřinu. Tedy původně se předpokládalo, že těžba kryptoměn byl hlavní účel celé operace. Nyní se postupně ukazuje, že vše bylo trochu jinak. O digitální tokeny skutečně šlo, ovšem žádné bitcoiny a podobně, farma podle ukrajinských médií sloužila k produkci in-game měny a účtů ve hrách FIFA.

Všechny zapojené počítače a PS4 podle zpravodajského serveru Delo měly nastavené boty, kteří hráli hry FIFA, čímž generovali in-game měnu. S ní se dá nakládat dvěma způsoby. Buď ji hráči mohou využít k nákupu žádaných fotbalistů v tzv. FIFA Ultimate Team (FUT) režimu, nebo k otevírání FUT balíčků, což jsou v podstatě looboxy – balíčky obsahující různá vylepšení do týmu. Ty lze otevírat i pomocí reálných peněz.

Vedení EA, studio vydávající hry FIFA, se sice několikrát nechalo slyšet, že FUT balíčky žádné gamblerské tendence u lidí nevyvolávají, ale pořád je to nejvíc krystalická forma lootboxů co může být, takže jisté hazardní riziko tu je. Navíc jak to u velkých her s podobným obsahem bývá, i u FIFA existuje černý trh, kde je možné nakoupit zmíněnou virtuální měnu nebo účty a tím si vymakat svůj fotbalový tým.

To byl i zřejmě účel celé farmy na Ukrajině. Skrze boty generovala in-game peníze a vytvářela nabité účty, které pak na černém trhu prodávala. Poptávka rozhodně existuje, ačkoliv to jde proti stanovám EA. Zároveň ale FUT režim společnosti generuje největší zisk, takže je otázka, do jaké míry to chce řešit.

V každém případě osudným pro farmu se nestalo to, že by něco farmařila (i když to nakonec místo bitcoinů bylo něco mnohem bizarnějšího), ale fakt, že kradla elektřinu. Podle policie to skrývala pomocí elektroměrů, které neukazovaly reálnou spotřebu. Dřívější informace uváděly, že reálný měsíční účet za energie se pohyboval okolo 5 milionů korun.