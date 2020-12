Nekupujte levná úložiště z pochybných zdrojů. Možná dostanete falešnou elektroniku

Této tématice jsme se na Žive.cz už nejspíše věnovali, ale je to rozhodně něco, na co je nutné stále upozorňovat. Obzvláště v době nákupních horeček. Při nákupu úložiště - ať už jde o flash dsiky, SD karty, pevné disky nebo SSD, se vyhněte nečekaně levným nabídkám pochybných zahraničních obchodů či jiných zdrojů. Celkem snadno se totiž může stát, že dostanete falešnou bezcennou elektroniku

Na aktuální případ upozornil youtuber Smorez, který si objednal něco, co neslo název 8TB SSD/HDD (to už si samo o sobě protiřečí) a v bližších detailech pak podivnosti pokračovaly - jako že je kapacita složena ze čtyř 2TB disků, že má disk rychlost 5 400 otáček za minutu a podobně. Ve výpisu zkrátka byla různá označení, aby to nejspíše vypadalo pro neznalého člověka dostatečně „technicky důvěryhodné“.

Youtuber ale zařízení z Wish.com objednal a ověřil tak vtípky, které se o tomto serveru šíří celým internetem (obrázky na produktové stránce vs. realita). Dorazil mu totiž balíček, kde bylo skutečně něco, co vypadalo jako kompaktní externí 8TB disk od společnosti Western Digital,

Po připojení k počítači (dal si pozor na malware a viry, takže nepřipojoval k pracovnímu počítači) systém rozpoznal čtyři 2TB disky. Když začal na disk kopírovat data, zjistil první problém - rychlost zápisu byla pouhých asi 13 MB/s. To je téměř 5× pomaleji, než zvládne USB 2.0.

Další podivnou věcí bylo, že zařízení nedělalo žádný hluk, který lze od pevného disku čekat. Žádné roztáčení ploten a pohybující se hlavičky. Když tedy násilím rozebral plastovou krabičku, našel, co očekával. Uvnitř totiž byla podivná speciální deska se čtyřmi porty USB, do kterých byly zastrčené čtyři malé flash disky. To vše dovršila přítomnost samostatného vyvedeného konektoru USB a očividně ručního zalepení izolačkou a spoustou lepidla, aby to celé aspoň trochu drželo na místě.

Poté zkusil jeden z těchto „flash disků“ zapojit přímo do počítače a přes speciální program zjistit skutečnou kapacita. Ta byla nakonec pouze 32 GB, což nakonec ověřil i testem, kdy po zapsání tohoto množství dat vyhodil flash disk chybu se zápisem dat. Test zápisu ale kvůli pomalé rychlosti trval neobvykle dlouho.

Za cenu 61 dolarů (přibližně 1 600 korun) tak víceméně dostal podivný, extrémně pomalý 128GB flash disk s rozhraním USB 2.0 vytvořený z pochybných součástek neznámé kvality, který je navíc v obřím balení. Nejlevnější externí flash disky a SSD od kvalitních výrobců s kapacitou 120/128 GB a vysokou rychlostí v oblasti 400 MB/s už přitom pořídíte za cenu kolem jednoho tisíce korun.

Adaptér Highpoint RAID dokáže spojit až 8 SSD do slotů M.2. Dosáhnout lze rychlosti až 32 GB/s

Prodejce měl přitom pod produktem skvělá hodnocení a komentáře. Dejte si proto pozor a platí to třeba i při nákupu přes Amazon, DX.com, Alibaba či jiné weby, které slouží jako prodejní platformy různých „dodavatelů“.