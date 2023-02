Některé chytré LED žárovky mohou sledovat náš pohyb. Vyzkoušíme si to na čipu ESP32

Naše redakce sídlí v historickém centru Brna. Budova je proto součástí památkové rezervace a přinejmenším její sklepy a zbytky mohutných zdí, do kterých se otiskly příběhy mnoha generací před námi, pamatují středověk.

Když tu jste sami a za dlouhých večerů studujete podklady pro některý z příštích článků, dům žije svým vlastním životem a občas se z jeho útrob ozývají všelijaké zvuky. Nedávno se k těmto vjemům přidalo i optické tajemno v místnosti Tomáše Holčíka.

V sousední místnosti se náhle rozsvítila světla

Tomášova kancelář se nachází hned vedle redakční kuchyňky s kávovarem. Když jsem se jednoho večera šoupal pro další kofeinový šot, v pokoji se náhle rozsvítily dvě bludičky. Nebyl to žádný spínač na bázi PIR (pasivní infračervený pohybový detektor), který je už roky součástí prakticky každého zabezpečovacího systému, obě lampy totiž byly za rohem stěny a nemohly mě vidět.



Testovací LED žárovka WiZ, která dokáže vidět lidi

V takových situacích vám před očima prolétnou všechny rané epizody Akta X a instinktivně se podíváte na žebroví úzké větrací šachty, jestli jsou všechny šroubky na svém místě. Teprve pak se ve vás probudí racionální člověk a jdete té nepatřičnosti přijít na kloub.

Podívejte se na video, jak dnes budeme detekovat člověka:

Wi-Fi LED žárovky WiZ umějí detekovat pohyb

Co bylo výsledkem pátrání? V Tomášově cimře rozhodně neúřadují duchové našich exkolegů, ale jen dvojice Wi-Fi LED žárovek WiZ pro závit E27.



RGB LED WiZ vypadá na první pohled jako každá jiná Wi-Fi žárovka pro závit E27, tato ale umí jedno kouzlo. V zapojení do sítě s dalšími kusy umí detekovat člověka

Značka WiZ Connected sice pochází z Hongkongu, dnes ale patří pod křídla nizozemské společnosti Signify, kterou všichni dobře znáte, do roku 2018 totiž používala jméno Philips Lightning. Podstatné je ale to, že všechny produkty značky WiZ, které se na trh dostaly v létě 2021 a později, jsou vyzbrojené technologií SpaceSense.

SpaceSense

SpaceSense je detektor pohybu, který ale k práci nepotřebuje žádnou další snímací elektroniku. Ne, součástí žárovky není žádný PIR, není tam schovaný mikrofon, který zareaguje na náhlou změnu hlasitosti, no a není tam ani žádný dedikovaný a všesměrový mikrovlnný detektor.



Nastavení SpaceSense na LED žárovkách WiZ

Je tam jen běžný rádiový vysílač, který žárovka používá k vlastní komunikaci. V případě chytrých světel WiZ je to Wi-Fi a Bluetooth pro rychlé párování v aplikaci. Skrze Bluetooth se do žárovky přenese informace o Wi-Fi, ke které se má světýlko připojit, aniž by se musel majitel připojovat k dočasné síti Wi-Fi spuštěné přímo na žárovce, což na mnoha telefonech vždy zlobilo.

SpaceSense na propagačním videu:

Rušení způsobují i pohybující se objekty

Wi-Fi (a Bluetooth už také) je velmi robustní komunikační protokol. Jen díky tomu žárovka i mnohá další zařízení udrží rádiové spojení s domácím Wi-Fi routerem, ačkoliv se musejí neustále vypořádávat s neustálým rušením v přeplněném pásmu 2,4 GHz.

Jelikož je to pásmo nelicencované – při dodržení vysílacích výkonů a dalších parametrů v něm můžeme vysílat i bez komerční licence –, snaží se do něj vecpat kdekdo.

Rušení ale nezpůsobuje pouze interference s ostatními rádiovými signály, ale i prostá okolní hmota, se kterou už 2,4GHz vlny s délkou 12,5 cm reagují a jejím průstupem ztratí část energie. U 5GHz Wi-Fi nám vlnová délka klesne k 6 cm, interakce s hmotou tedy ještě zesílí a 5GHz Wi-Fi pak leckomu nedosáhne ani na záchod, což v nejedné domácnosti způsobí nepříjemné mrzení.

Neviditelná elektromagnetická bouže

Zatímco zdi, pračka nebo třeba můj laminátový vepř způsobují relativně konstantní rušení, protože jsou stále na jednom místě, když se místností projde člověk, který se z více než poloviny skládá z vody, což je docela dobrý rádiový izolant, způsobí s menší nadsázkou neviditelnou elektromagnetickou bouři.

Rychlý pohyb těla sice může způsobit krátký výpadek citlivých true-wireless sluchátek, mnohem robustnější Wi-Fi se s tím ale vypořádá a mobil v kapse kalhot si na vyšší aplikační úrovní vůbec ničeho nevšimne. Náhlou deformaci elektromagnetického pole nicméně dokáže nepřímo změřit, na okamžik se totiž změní kvalita připojení. A přesně to dělá ve svých žárovkách i WiZ.

Budeme detekovat pohyb pomocí čipů ESP32

My si to dnes na té nejnižší možné úrovní ukážeme pomocí oblíbeného Wi-Fi čipu z rodiny Espressif ESP32. Funkci jsem otestoval na dvojici prototypovacích desek:

Zatímco první a jednodušší destičku s čipem ESP32-C3 seženete i v Česku (pokud bude skladem) za směšných 150 korun, druhá a oficiální deska od Espressifu přijde mnohem dráž, ale nabízí v tuto chvíli nejvýkonnější SoC ze stáje asijského výrobce (tedy do chvíle, než dorazí ESP32-P4).



Drobná deska XIAO s čipem ESP32-C3 a větší a výkonnější devkit s čipem ESP32-S3

Budeme pingat, ale o pingy vlastně nejde

Co přesně s těmito deskami budeme dělat? Nahrajeme do nich kód, který po připojení k redakční Wi-Fi spustí smyčku, ve které bude stále dokola a skrze protokol ICMP posílat zprávy na redakční router a čekat na odpověď. Ano, bystří čtenáři už pochopili, že si naprogramujeme jednoduchý ping.

Samotný ping nás ale ve skutečnosti vůbec nezajímá. Bude to totiž jen umělá aktivita, kterou by stejně tak mohlo nahradit dotazování třeba na nějaký webový server. Podstatné je to, že jsou naše destičky připojené do redakční LAN skrze Wi-Fi, takže při každém takovém pingu můžeme měřit kvalitu samotné rádiové komunikace.

Ne, běžné RSSI nám k detekci stačit nebude

Leckoho teď možná napadlo, že budeme měřit jen prachsprosté RSSI (Received Signal Strength Indiciation), ale to je příliš zobecnělý údaj, který nám pouze řekne, že:

-30 dBm: Teoretické maximum, prakticky nedosažitelné

Teoretické maximum, prakticky nedosažitelné -67 dBm: Minimum pro nejnáročnější aplikace

Minimum pro nejnáročnější aplikace -70 dBm: Minimum pro bezchybné čtení webu

Minimum pro bezchybné čtení webu -80 dBm: Možná se ještě připojíte, ale bude to nestabilní

Možná se ještě připojíte, ale bude to nestabilní -90 dBm: K této Wi-Fi se už nedokážete připojit



Síla signálu Wi-Fi v aplikaci WiFiman od Ubiquiti

Představa, že když se projdeme po pokoji, během několika milisekund se to projeví v RSSI, je bláhová. Potřebujeme něco mnohem přesnějšího, co zároveň můžeme sledovat doslova v reálném čase.

CSI odhalí, co se opravdu dělo se signálem

Řeč je technologii CSI (Channel State Information), která je součástí specifikace Wi-Fi počínaje verzí 802.11n. Nadšence do Wi-Fi přesměruji na tento 36stránkový dokument (PDF), no a my ostatní se spokojíme s definicí, že CSI obsahuje numerická data popisující, jak se šířil signál od vysílače k přijímači na jednotlivých subsignálech modulace OFDM.



Základní koncept OFDM modulace, kterou používá i Wi-Fi. Signál je rozdělený na drobnější subsignály s odlišnou frekvencí (carrier)

Každý se mohl k cíli šířit trošku jinak, mohl se na rozdíl od druhého více utlumit, odrazit (prodloužením trasy došlo k fázovému posunu) a toto všechno se pokouší zjednodušit právě údaj CSI. A jelikož šíření signálu prostorem ovlivňují okolní překážky – a jednou z nich je i pohybující se masa člověka plná vody –, když CSI informace o subsignálech vyneseme na časovou osu, měli bychom v surových datech při pohybu zaznamenat patrnou změnu.



Surová data CSI, která jsme získali z čipu ESP32-C3 a zobrazili je na PC. Jakákoliv mírná změna může představovat pohyb člověka v prostoru mezi vysílačem a přijímačem

Drobný záchvěv daný tím, že přinejmenším některé subsignály OFDM na vlastní vlnu poznaly, co je to člověk (ony to poznaly všechny, ale jen u některých frekvencí byla změna natolik silná, aby se to projevilo v grafu).

Z dat lze zrekonstruovat i 3D model člověka

Hlubší analýzou CSI, strojovým učením a modelováním pak lze z těchto surových hodnot o průchodu signálu prostorem vyrobit dokonce i poměrně věrohodný 3D model pohybujícího se tělesa, jak se to nedávno povedlo třeba inženýrům z univerzity Carnegie Mellon. V podstatě tak trochu proměnili Wi-Fi router v kameru.



Experiment z Carnegie Mellon: Vlevo kontrolní záběr z kamery, vpravo pak detekce a AI modelace výhradně pomocí dat CSI o kvalitě komunikace Wi-Fi

Ačkoliv si vše ukážeme na destičkách s čipy ESP32., které můžeme programovat v Arduinu a jazyku C++, toto je už poněkud vyšší dívčí, a tak vše napíšeme v C a oficiálním vývojovém frameworku od Espressifu ESP-IDF (IoT Development Framework), který je společně se všemi nástroji pro překlad a flash k dispozici i ve formě pluginu pro oblíbený vývojářský editor Visual Studio Code.

Zkoušíme analyzovat grafický výstup

Kód nebudeme muset psát od píky, už ho za nás totiž vytvořili inženýři právě z Espressifu, kteří na GitHub umístili projekt esp-csi s několika ukázkami, jak pracovat s CSI právě na těchto čipech. Já si pro potřeby dnešního článku mírně upravil kód csi_recv_router, který sbírá CSI právě pomocí zasílání pingů na router skrze Wi-Fi, a konečně skript pro Python csi_data_read_parse.py, který se postará o čtení dat z čipu ESP32 skrze sériovou linku a jejich vykreslování do časové osy.



Svojí tělesnou schránkou zastiňuji anténu destičky ESP32-C3



Přecházím od antény k PC stolu



Sedím u PC a anténa desky s ESP32-C3 má přímý výhled na redakční Wi-Fi hotspot

Právě v ní při pohybu mezi anténou malé destičky s čipem ESP32 a Wi-Fi AP na protější stěně místnosti uvidíme, jak se hodnoty některých subsignálů náhle snížily nebo zvýšily. Právě detekcí těchto změn můžeme odhadnout, že došlo k nějaké významné události.

Pokud víme, že přijímač i vysílač v pevné pozici, mají stabilní napájení a CSI měříme na periodickém vzoru stále stejných dat (ping), zdroj události musí být vnější – ve fyzickém prostoru. Musí to být prostě pohyb. Ať už průchod člověka, anebo pád opravdu velké krabice plné harampádí, které vyvolalo stejné elektromagnetické rušení.

Je to věda, která vyžaduje kalibraci

Jak ale vidno z grafu, odhadnout pohyb člověka není vůbec jednoduché. Záleží na kvalitě přijímače, záleží samozřejmě i na Wi-Fi AP, záleží v obou případech na anténách, jejich směrovosti, zisku… Stručně řečeno, těch možných parametrů jsou desítky, takže i WiZ, ať už pro detekci používá Wi-Fi, nebo Bluetooth, musí na začátku provést kalibraci.



Kalibrace systému SpaceSense na LED žárovkách WiZ

Firmware LED žárovek se musí jednoduše stanovit klidovou bazální hladinu, aby věděl, jak se liší od toho, když mezi žárovkami projde člověk. S párem svítidel to bude fungovat občas, s větším počtem zapojených prvků to pak bude spolehlivější.

V každém případě nelze než doufat, že se podobná funkce na chytrých zařízeních domácnosti bude nadále rozšiřovat. Kdyby ji totiž uměly opravdu všechny krabičky a navzájem by si to předávaly, mohla by chytrá domácnost s vysokým prostorovým rozlišením a bez dalších čidel rozpoznat, ve které místnosti se právě teď nacházíte a podle toho třeba automaticky rozsvítit, nastavit hlasitost reproduktorů a tak dále.

Kód programu

Kód programu pro čip ESP32-C3/S3 je tentokrát pouze orientační, ESP-IDF totiž opravdu není Arduino a je třeba správně nastavit i projekt (především povolit samotnou technologii CSI).



Začátečníci ESP-IDF nesmějí zapomenout aktivovat CSI v konfiguraci projektu, jinak program havaruje. Takto to vypadá v případě ESP-IDF jako doplňku pro Visual Studio Code

Kód je také mnohem delší, než jsme zvyklí. Začátečníkům dá ale hrubou představu, jak se programuje v ESP-IDF.