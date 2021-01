Některé aplikace od Googlu přestanou fungovat na necertifikovaných zařízení. Třeba těch od Huawei

Na většinu zařízení s operačním systémem Android můžete nainstalovat aplikace od Googlu bez omezení. Existují ale i telefony, které nejsou certifikované, aplikace ale přesto šlo používat. To nyní u některých skončí.

Jestliže máte telefon s Androidem, pravděpodobně máte i přístup k obchodu s aplikacemi Play Store a ke všem dalším službám, které Google nabízí. To je možné díky tomu, že Google s výrobci spolupracuje a jednotlivá zařízení certifikuje a umožní na nich tyto služby provozovat. Pokud tedy telefon tuto certifikaci nemá, oficiálně je zde nenainstalujete. Z velkých značek se to přitom týká de facto jen Huawei, které nemůže s Googlem spolupracovat kvůli sankcím USA.

Přesto ale lze tento zákaz obejít přímou instalací aplikace skrze .apk soubor. Díky tomu je tak možné nainstalovat si i některé služby od Googlu, pakliže si doinstalujete i potřebné Play Services. To by se ale v budoucnu mělo změnit. Jak totiž informuje web 9to5Google, v kódu aplikací Google Duo, ale i Zprávy Google, se objevily náznaky, že na nepodporovaných zařízeních nebudou aplikace fungovat. To se sice dotkne jen malého počtu lidí, Google ale zřejmě nechce, aby docházelo k obcházení registrace. Kdy novinka vstoupí v platnost a zda se dotkne i dalších aplikací, zatím není zcela jasné.

