Nekonečný cyklopočítač. Coros vypadá divně, ale má tak velký solární panel, že nepotřebuje nabíjet

Coros před pár lety vtrhnul do světa chytrých hodinek a pořádně zatopil zavedeným hráčům. Teď něco podobného zkouší s cyklopočítači. První pokus se jmenuje Coros Dura, má zajímavé parametry (zejména energetický management), ale také řadu praktických nevýhod a dětských nemocí.

Vlastní fotovoltaika

První pohled na čelní stranu je trochu nezvyklý – displej je malý, na přístroj o výšce 10 cm má úhlopříčku jen 2,7". Ale velkou plochu tady dostal solární panel. Něco podobného už roky dělá Garmin, ale u něj jde o řádově menší plochu, nebo větší panel integrovaný v displeji, který využije jen zlomek sluneční energie, aby neomezoval viditelnost displeje. Výsledkem je výdrž prodloužená o nízké desítky procent (a to jen za ideálního počasí).

Coros na to šel jinak. Za cenu menšího displeje integroval velký panel s plným výkonem. Co se přesných hodnot týče, je to u téhle techniky složité – záleží na intenzitě, směru slunečního záření a samozřejmě době expozice. Firma ale říká, že za ideálních podmínek za hodinu panel vyrobí energii na dvě hodiny provozu cyklopočítače. Pokud se tedy chystáte přejet Afriku, nabíječku můžete nechat doma. V reálném světě by to však mohlo vypadat nějak takhle:

Když ve slunné Californii vyjedete dvakrát do týdne ráno, jednou večer doma na trenažéru a o víkendu si dáte delší vyjížďku po obědě, budete Coros Dura nabíjet jednou za čtvrt roku.

Když se přesuneme do zamračené Anglie, v pracovní dny budete jezdit po večerech a o víkendu si dáte dvě dlouhé jízdy v průběhu dne, budete nabíjet jednou za 4 až 5 týdnů.

Samotná baterie bez solárního bonusu zvládne 120 hodin provozu (aktivní lokalizace přes GPS, GLONASS, Galileo, Beidou a QZSS). Když zapnete Dual Frequency, klesne výdrž na 70 hodin, tedy ano, stále téměř tři dny čistého času, což je velmi působivá hodnota.

Co je uvnitř

Displej je dotykový always-on Memory LCD s rozlišením 400 × 240 pixelů, zobrazit umí 64 barev a e skvěle vidět i na přímém slunci. Paměť 32 GB stačí na 1200 hodin záznamu jízdy a můžete si do ní ukládat mapy pro offline použití. Mapy Coros nejen zobrazí, ale umí v nich i navigovat, když se odchýlíte z trasy, navede vás zpět.

Přes Bluetooth a ANT+ můžete připojit všechno obvyklé příslušenství od wattmetru po trenažér, Dura zvládne až 12 současně připojených periferií. Software má hromadu funkcí obvyklých v oboru, tréninkové plány, FTP Test, výpočet doby regenerace atd. atd.



V nejsilnějším místě má Dura 16 milimetrů. „Gramaře“ bude zajímat, že přístroj váží 99g, držák na řídítka 44g. Ovládá se otočnou korunkou, tlačítko pod ní slouží jako šipka zpět.

Data se s aplikací ve smartphonu synchronizují přes Bluetooth či Wi-Fi. Cloudové pozadí shromažďuje analyzuje data, synchronizuje s Apple Healt, Stravou a dalšími. Systém umí 13 jazyků, čeština chybí.

Co se senzorů týče, uvnitř je barometr, akcelerometr, gyroskop, kompas a teploměr, lokalizační systémy už jsem jmenoval výše. Přístroj splňuje stupeň krytí IP67.

Cena a dostupnost

Dura už se prodává a stojí 249 eur, což je nějakých 6 200 Kč. To je na poměry moc pěkná cena!

…ale

Tolik teorie a musím říct, že koncept vypadá zajímavě! S praxí je to bohužel horší. Nebo alespoň se současnou verzí softwaru. Nebudu se pouštět do vypisování detailů, počítač nemám v ruce a vlastní zkušenost chybí, ale první zkušenost youtubera Raye Makera (a potvrzují ji i další, kteří se zaměřují na sportovní elektroniku) není vůbec dobrá. Ale to už se podívejte sami: